Üzülmez ve Koşukavak aynı puanları topladı

Bursaspor'un başında 5 maça çıkan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, bu süreçte 3 galibiyet ile 9 puan toplayarak; ilk 5 maçta 9 puan kazandıran yeşilbeyazlıların eski hocası Yalçın Koşukavak'la aynı performansı sergilemiş oldu.

Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen İbrahim Üzülmez, yeşilbeyazlı takımla çıktığı 5 maçta 9 puan toplayarak, Koşukavak ile aynı performansı sergiledi.

Hatırlanacağı üzere lige genç oyuncularla başlayan Koşukavak, sezonun ilk yarısınınilk 5 haftasında3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etmişti. Sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e, 10 kişi kaldığı maçta21 mağlup olan Timsah, ardından sırasıyla Akhisarspor'u 21, Eskişehirspor'u 20, Osmanlıspor'u 31 devirmiş ve 5. haftada Adana Demirspor'a 41 mağlup olmuştu.

21 Aralık'ta İbrahim Üzülmez ile yeni döneme başlayan yeşilbeyazlılar, ilk maçta deplasmanda Menemenspor'a 21 kaybetmiş, ardından sırasıyla Hatayspor ve Karagümrük'ü 21, Akhisarspor'u ise 10 devirmeyi başarmıştı. Ligin son maçında iç sahada Eskişehirspor'a 10 mağlup olarak taraftarını üzen Bursaspor, böylece İbrahim Üzülmez döneminde de tıpkı Yalçın Koşukavak döneminde olduğu gibi ilk 5 maçta 9 puan toplamış oldu.

BURSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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