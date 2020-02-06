AFAD'dan Bursa'ya fırtına uyarısı

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AFAD Bursa, Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına esmesinin beklendiğini duyurdu.

Bursa AFAD, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamalarını paylaştı. Açıklamada, "Marmara Denizinde rüzgarın bugün öğle saatlerinde kuvvetini artırarak kuzeyli yönlerden 6 ila 8 (5075 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın bu akşam saatlerinde sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi. Fırtınanın geçerlilik süresinin 13.00 ila 19.00 saatleri arasında olması bekleniyor.

BURSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:34

YATSI 19:54

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