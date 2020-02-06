BTSO’dan üyelerine e-ticaret eğitimi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında ‘eticaret yapıyoruz’ eğitimi düzenlendi. Eğitimde, eticaret sektörünün öncü şirketleri, Bursalı firmalara elektronik ticaret yolculuğunda önemli ip uçları aktardı.

Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesi çerçevesinde 48. Meslek Komitesi’nin katkılarıyla 'eticaret yapıyoruz' eğitimi gerçekleştirildi. Oda Hizmet binasında düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Meclis Üyesi İdris Doğrul, N11 Gelirden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kiho Lee, 48. Meslek Komitesi üyeleri ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Programda N11 firması tarafından sunumlar gerçekleştirilirken, birçok firma da açtıkları stantlarda eticaret konusunda merak edilenleri yanıtladı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, dünyanın eticaret ile birlikte, ürün tanıtımı, pazarlanması, tedariği ve alışveriş türleri konularında büyük bir değişime girdiğini söyledi. Tüketicilerin doğru ürünü ararken dünyanın her yerindeki satıcılarla tek tuşla iletişime geçebildiklerini ifade eden, “Ülkemizde eticaret rakamlarına baktığımızda perakende dışı işlemler için 28,4 milyar TL, perakende işlemlerinde ise 31,5 milyar TL büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. Ülkemizde 60 milyar TL civarında hacme sahip olan eticaret alanında pasta hızla büyüyor. Bu doğrultuda çağa ayak uydurarak, üretim gücü yüksek olan kentimizi ve üyelerimizi eticaret konusunda bilinçlendirmeyi ve ülkemizin bölgesel bir eticaret merkezi olmasını hedefliyoruz” dedi.

Eticaret yaparak pazarlama, satış, tedârik, ürün takibi, ticarî istibarat ve müşteri iletişimi gibi bir çok konuda sağlanan kolaylıklar ile ihracat işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilebileceğini aktaran n11.com Gelirden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kiho Lee, “Türkiye nüfusunun 52 milyondan fazlası internet kullanıyor. Bizler için internet kullanan herkes potansiyel Eticaret alıcısıdır. Türkiye’de Eticaret ile uğraşan kişi sayısı hızla artıyor. Bursa da bu konuda önde gelen şehirlerden biri. Bursa’da 8.000’in üzerinde iş ortağımız var ve bu sayının her geçen gün artması bizleri memnun ediyor.” dedi.

Eğitimin ardından, Atrium alanında stant açan firmaları da ziyaret eden dâvetliler firma yetkilileri tarafından bilgilendirildi.

BURSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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