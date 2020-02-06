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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Albayrak: "İstatistiklere göre binaların yüzde ...

İHA

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, "Muhtemel bir depremde yıkılması söz konusu olan binaları ortaya çıkartıp, ya güçlendirerek depreme dayanıklı hale getirmek, ya da insan eliyle yıkmak gerektiğini söyledi.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, olası bir Bursa depremi için yapılması gerekenleri açıkladı. İstatistiklere göre deprem anında mevcut binaların yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 12'sinin deprem anında çöktüğünü belirten Albayrak, "Yıllardan beri şehrimizde kaçak yapılaşmaya karşı yeterli denetim yapılamadı ve uygulamada kararlılık sağlanamadı. Yönetmeliklere uygun yeni yapılar üretilmiş olmasına rağmen, 17 Ağustos 1999 yılında var olan yapılar bugün de varlıklarını sürdürüyorlar. Bursa’da yer alan yapı stoğunun büyük bölümü kaçak yapı statüsünde ve bu yapıların yüzde 80’i hileli hisseli parsel üzerine oturmuş durumda. Türkiye’nin en verimli ovalarından birisi olan Bursa Ovası’nın yaklaşık 39 bin hektarlık alının 20 bin hektarı aşan kısmı kaçak sanayileşme ve kaçak yapılaşma ile yok edildi. Şimdi ise yeni yapılaşma alanlarının daraldığı Bursa’da Karacabey ve Mustafakemalpaşa Ovaları yapılaşma ve sanayileşme tehdidi ve baskısı altında." diye konuştu.
"Ya güçlendirerek dayanıklı hale getirmemiz ya da insan eliyle yıkmamız şart"
Daha önce meydana gelen depremlerde yıkılan binaların istatislikleriyle ilgili açıklama yapan Albayrak, "İstatistiklere göre deprem anında mevcut binalarımızın yaklaşık yüzde 5’i ile yüzde 12 si deprem anında çökmektedir. Bursa’da da deprem anında çökmesi muhtemel olan bu binaları depremden önce bulup ortaya çıkartarak ya güçlendirerek depreme dayanıklı hale getirmemiz ya da insan eliyle yıkmamız zorunludur. Aksi halde hiçbir zaman olası depremlere hazırlıklı olamayacağız. Kentimiz bu güne kadar dönüşümde yanlış uygulamaların kurbanı oldu. Kentin fiziksel eşiklerinin aşılmış olmasının yanında demografik yapısı da bozuldu. Ardından yasalara aykırı şekilde parsel bazında sağlanan 0,50’ye varan emsal artışı uygulaması mahkeme tarafından durduruldu. Yeni Tip İmar Yönetmeliği ve Yeni Bina Deprem Yönetmeliği’nin de yürürlüğe girmesi ile birlikte durma noktasına gelen projeler nedeniyle vatandaşlarımız mağdur oldu ve kentimizde kentsel dönüşüme bakış açısı olumsuz yönde etkilendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Bursa’da 1 milyon 100 bin kayıtsız bağımsız birim bulunuyor. Yıllar içerisinde bu yapı stokunun deprem güvenliğinin irdelenmesi ve dönüştürülmesi yerine 1948 yılından itibaren birçok kez çıkartılan İmar Barışı uygulamaları ile ödüllendirildiğini görüyoruz. Halbuki dönüşüm sürecine ket vurmak yerine teşvik edici uygulamalar yapılmalıydı" dedi.

BURSA

06 Şubat 2020 Perşembe

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