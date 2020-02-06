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Kültürel miras konaklarda yaşatılıyor

İHA

Kültürel miras konaklarda yaşatılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles’in kırsal Gelemiç Mahallesi’ne kazandırılan mahalle konağı, bünyesindeki kütüphane, sergi alanları ve tarihi fotoğrafların yer aldığı pano ile âdetâ mahallenin yaşayan hafızası hâline geldi.
Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan kültürel mirası da özellikle kırsal mahallelere kazandırdığı mahalle konaklarıyla yaşatıyor. Bu çalışmalar kapsamında Keles Gelemiç’e kazandırılan mahalle konağı da köy kültürünün yaşatılması, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir görev üstleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da mahalle konağını ziyaret ederek Gelemiçlilerle bir araya geldi.
Mahalle konakları marifetiyle köy kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, bu konakların aynı zamanda düğün, cenaze, cemiyet, farklı etkinlik ve aktiviteler için de önemli bir buluşma merkezi olduğunu söyledi. Dağ bölgesinde devam eden mahalle konağı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “Keles Güneybudaklar’da Harmancık Kepekdere’de ve Orhaneli Akalan’da hizmet binası, kültür evi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yıl Keles’in Denizler ve Kozbudaklar mahallelerinde de bu yıl mahalle konağı çalışmalara başlayacağız. Bu mekanları yapmak önemli ancak işletmek ve sahip çıkmak çok daha önemli. Buralara sizlerin sahip çıkması lazım. Gelemiç Mahalle Konağı’mız da adeta müze gibi. Kütüphanesi, sergi unsurları, tarihî fotoğrafların bulunduğu pano ile adeta köyün belleği burada” dedi.
Dağ yöresi olarak adlandırılan Keles, Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan’ın, gelişen Bursa ekonomisinde gelişime çok açık olmadıkları için nüfus anlamında küçülme yaşadığını hatırlatan Başkan Aktaş, ancak bütün bu bölgelerin bir hikâyesi olduğunu vurguladı. Dağı yöresinin Osmanlı döneminde büyük önem taşıdığını, kayıtlara göre saray mutfağının ihtiyaçları, kereste ve saman ihtiyaçlarının bu bölgeden karşılandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Dağ ilçelerimizin toplam nüfusu 4045 bin olsa da Bursa merkezde ciddi bir dağlı nüfusu var. Bu sebeple ulaşım önemli bir konu. Hâlen hummalı bir çalışma var, konunun kesinlikle takipçisiyiz. Bölge milletvekilimiz Osman Mesten’in ısrarla takibini yaptığı, benim de Ulaştırma Bakanımızla sık sık görüştüğüm önemli bir konu. Hasılı Bursa’ya ulaşımı kolaylaştırmamız lazım çünkü bölgede turizmin canlanması adına da hamlelerimiz var. Yeni meclisten geçti, Harmancık’ta Büyükşehir Belediyemizin Kent mobilyaları Üretim Merkezi olacak. Yine sıcak suyla alakalı kiralamamız oldu. Orada bir termal tesis yapacağız. Bebka’dan destek alarak Keles’te doğa sporlarıyla ilgili çalışma var. Biliyorsunuz doğalgaz Keles’e geldi. İnşallah en kısa zamanda Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’a da gelecek. Dört dağ ilçemizde de AK Partili başkanlara destek verdiniz. Büyükşehirde şahsıma ve meclis üyelerimize destek oldunuz. Aldığımız bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmenin derdi ve heyecanı içindeyiz. Çöpün alınmasından içme suyu ve kanalizasyona, ulaşımdan mahalle içlerinin temizliğine kadar gece gündüz gayretle çalıştığımızdan şüpheniz olmasın dedi.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Gelemiç Muhtarı Ahmet Dikmen de mahalle konağı ile bölgeye değer kadar Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

BURSA

06 Şubat 2020 Perşembe

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