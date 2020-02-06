Maden işçisinin derede cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maden inşaatında çalışan işçi, toprak kayması sonucu düştüğü derede 1.5 kilometre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Olay Tüfekçikonak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, maden inşaatında çalışan Hurşit Kurşun, toprak kayması neticesinde dereye düştü. Kurşun akıntıya kapılarak 1,5 kilometre sürüklendikten sonra bir ağaç dalına takılı kaldı. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni muhtar Şahamettin Aykul tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Dereden çıkarılan Hurşit Kurşun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Genç işçinin cesedi savcının incelemesinin ardından cesedi Bursa Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alâkalı tahkikat sürüyor.

BURSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:34

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.