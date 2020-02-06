Bursa jandarmasından mazot hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından mazot hırsızlığı yapan 3 kişi suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Merkez Nilüfer ilçesinde yapılan operasyon kapsamında 2019 yılı Temmuz ayından bu yana Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Kestel ve Karacabey ilçelerinde bulunan şantiyeler, inşaatlardaki yakıt depoları, işyerleri, yol kenarına geçici olarak bırakılan araçlar ve arazide faaliyet gösteren iş makinalarından olmak üzere toplam 12 yerden hazırladıkları özel aparatla mazot hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet boru anahtarı, 4 adet 19 litrelik bidon, 2 adet 20 litre bidon, 2 adet huni, 1 adet 5 metrelik hortum, 1 adet motorin aktarımında kullanılan 12 wolt pompa ucunda 3 metrelik hortumdan oluşan özel aparat ve 1 adet kola şişesinden yapılmış huni ele geçirildi. Şüphelilerden O.K. ile İ.T. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, İ.Ç. isimli şahsın jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BURSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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