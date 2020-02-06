BUSKİ ocak zammını iade ediyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ, ocak ayında tahsil edilen zamlı bedellerin şubat faturasından düşüleceğini duyurdu.

BUSKİ'nin yapılan açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından yapılan içme suyu ve atık su tarife artışı, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak olup, ocak ayı içerisinde tahsil edilen zamlı bedeller, şubat ayı içerisinde faturalardan mahsup edilerek iade edilecektir" ifadelerine yer verildi.

BURSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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