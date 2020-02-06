Kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu satıcısı cezaevinde

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Bursa'da jandarmanın dur ikazına durmayıp kaçarken uyuşturucuları araçtan dışarı atan şüpheli tutuklandı.

Olay, Yıldırım Vakıf Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.B. isimli şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Vakıfspor Tesisleri yakınlarında dur ikazı yapılan şüpheli jandarmadan kaçmaya başladı. E.B., kaçtığı esnada uyuşturucuları araçtan attı. Kısa süreli kovalamacanın ardından E.B. yakalanırken, kaçarken attığı uyuşturucu torbasından da 67 gram metamfetamin çıktı. Sorgulanmak üzere karakola götürülen E.B. burada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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