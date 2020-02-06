Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aracını kaçıran genci öldüren şahıs tutuklandı Otostop bahanesiyle kaçırdığı otomobilin sahibi ...

İHA

Balıkesir'de otostop yoluyla çaldığı lüks otomobille Bursa'ya kaçan 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen araç sahibi ve beraberindeki iki kişinin yargılandığı mahkemede kasten adam öldürme suçundan araç sahibi Ömer E. tutuklanırken, akrabalarından İ.A. ve Y.E. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'de otostop yoluyla çaldığı lüks otomobille Bursa'ya kaçan 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen araç sahibi ve beraberindeki iki kişinin yargılandığı mahkemede kasten adam öldürme suçundan araç sahibi Ömer E. tutuklanırken, akrabalarından İ.A. ve Y.E. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkemede ifade veren Ömer E., Balıkesir'in Susurluk ilçesinden Bursa'ya gelerek cinayeti işlediğini itiraf ederek, Mustafa Alınç'a ateş edenin kendisi olduğunu, kuzeninin ise otomobilin lastiklerine ateş ettiğini söyledi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ikamet eden ve mandıra işleten Ömer E., pazar günü 45 ER 081 plakalı otomobiliyle giderken, yolda otostop çeken 2 kişiyi görüp aracına aldı. Ömer E., Bursa'ya gideceklerini söyleyen şahıslara, kendilerini kamyon garajına bırakacağını söyledi. Karınlarının aç olduğunu belirten gençlere, Ömer E. bir lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra gençlerden biri otomobili kendisinin kullanmak istediğini söyledi. Otomobilin direksiyonuna geçen genç, arkadaşı da araca binince hızla olay yerinden kaçtı. Ömer E.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olaydan 2 saat sonra otomobil, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında görev yapan polisler tarafından fark edildi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, Bursa şehir merkezine doğru kaçmaya başladı.
Şüpheliler, çaldıkları otomobille şehir merkezinde dolaştı. 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücretini ödemeden kaçan şüphelilerin yakalanması için Bursa polisi seferber oldu. İl merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak kontrol etti. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ile mobese kameraları dahil bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Mustafa Alınç olduğunu tespit etti.
2 gün boyunca araçta sabahladılar
Araç sahibi Ömer E. de pazartesi günü Bursa'ya geldi. Ömer E., kuzeni Halil İbrahim E.'yi telefonla arayarak kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.'yi de yanlarına alan Ömer E. ve Halil İbrahim E., kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için şehir merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve iki kuzeni, bu bölgeye gelerek hakim bir tepeye çıktı. Kuzenler 2 gün boyunca bölgede bekledi, araçta sabahladı. Dün öğle saatlerinde polis ekipleri, şehir merkezinde aracı fark etti. Polisin dur ihtarına uymayan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi'nde izini kaybettirerek zeytinlik alana girdi. Otomobilinin kendisine doğru geldiğini gören Ömer E., bulunduğu araçtan indi. Kendisine doğru gelen kişinin Ömer E. olduğunu gören Mustafa Alınç, bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran iş adamı Ömer E. ve kuzeni Halil İbrahim E., kaçan otomobile ateş açtı. Silahlardan çıkan mermilerden biri Mustafa Alınç'ın göğsüne isabet etti. Alınç'ın kontrolünden çıkan otomobil, zeytin ağacına çarparak durabildi. Ömer E. ve kuzenleri olay yerine geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Mustafa Alınç'ı otomobilin direksiyonunda hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 12 boş kovan buldu. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, kuzenler Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E.'yi zeytin bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Alınç'ın cansız bedeni ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Mustafa Alınç'ın ölümüne sebep olan merminin kimin silahından çıktığının, otopsi işlemleri ve kriminal incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Mustafa Alınç'ın otomobili çalarken yanında bulunan arkadaşının da kimliğinin tespit eden ekipler, 17 yaşındaki B.A.Ü.'yü gözaltına aldı. B.A.Ü., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. B.A.Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BURSA

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu satıcısı cezaevinde
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu satıcısı ...
Büyükşehir, kara kışa hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir, kara kışa hazır
Bursa Valiliği'nden soruşturma açıklaması
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden soruşturma açıklaması
Akşener: İttifakta ana hedef, İstanbul ve Ankara'nın alınmasıydı; başardık
YEREL HABERLER Akşener: İttifakta ana hedef, İstanbul ve Ankara'nın ...
BUSKİ ocak zammını iade ediyor
YEREL HABERLER BUSKİ ocak zammını iade ediyor
İş adamı, otomobilini çalan genci polis kuzeniyle çapraz ateşe tutarak öldürdü (3)
YEREL HABERLER İş adamı, otomobilini çalan genci polis kuzeniyle ...
Bursaspor'da gözler Yevhen Seleznov'da
YEREL HABERLER Bursaspor'da gözler Yevhen Seleznov'da
Büyükşehirli gençlerden iki madalya
YEREL HABERLER Büyükşehirli gençlerden iki madalya
‘Gizli hazine’ ortak akılla gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER ‘Gizli hazine’ ortak akılla gün yüzüne çıkıyor
Mazot hırsızlarını jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Mazot hırsızlarını jandarma yakaladı
Adliyede taraflar birbirine girdi, cinayet sanığına kurulan pusuyu polis önledi
YEREL HABERLER Adliyede taraflar birbirine girdi, cinayet sanığına ...
İş adamı, otomobilini çalan genci polis kuzeniyle çapraz ateşe tutarak öldürdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER İş adamı, otomobilini çalan genci polis kuzeniyle ...
Bursa jandarmasından mazot hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa jandarmasından mazot hırsızlarına operasyon: 3 ...
Yola fırlayan köpekler kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER Yola fırlayan köpekler kazaya sebep oldu
Maden işçisinin derede cesedi bulundu
YEREL HABERLER Maden işçisinin derede cesedi bulundu
Orhun Ene: Geldiğimiz nokta büyük bir başarı
YEREL HABERLER Orhun Ene: Geldiğimiz nokta büyük bir başarı
Güncel bir sağlık problem: uyuz
YEREL HABERLER Güncel bir sağlık problem: uyuz
Elektromanyetik kirlilik meclis gündeminde
YEREL HABERLER Elektromanyetik kirlilik meclis gündeminde
Kültürel miras konaklarda yaşatılıyor
YEREL HABERLER Kültürel miras konaklarda yaşatılıyor
Dereye düşen maden işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dereye düşen maden işçisi hayatını kaybetti
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Albayrak: "İstatistiklere göre binaların yüzde 12'si çöküyor" "Deprem anında çökmesi muhtemel olan binaları depremden önce bulup ortaya çıkarmak şart"
YEREL HABERLER TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı ...
Erdem: “Nilüfer’deki nüfus artışı korkutuyor”
YEREL HABERLER Erdem: “Nilüfer’deki nüfus artışı korkutuyor”
BTSO’dan üyelerine e-ticaret eğitimi
YEREL HABERLER BTSO’dan üyelerine e-ticaret eğitimi
Kerem Can Akyüz görücüye çıkıyor
YEREL HABERLER Kerem Can Akyüz görücüye çıkıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X