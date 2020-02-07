Kar Bursa şehir merkezine yine uğramadı Şehir merkezi kara hasret kaldı

Bu kış Bursa şehir merkezine hiç kar yağmazken bu akşam beklenen kar şehir merkezinin kıyısından döndü.

Meteorolojinin günler öncesinden kar yağışı uyarısı yaptığı Bursa şehir merkezinde beklenen kar yağışı yine gelmedi. Uludağ ve eteklerinde etkisini gösteren kar yağışı Bursa şehir merkezinin 500 metre üstüne kadar yağarken şehir merkezine uğramadı. Şehir merkezinde yağmur olarak kendini gösteren yağış Uludağ'a doğru kendini kar yağışına bıraktı. Bursalı vatandaşlar gece geç saatlerde yağan kar yağışını görmek için araçlarıyla yağışın bulunduğu Uludağ yoluna çıktı. Bursalı vatandaşların şehir merkezine kar bekleyişi devam ediyor.

BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

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