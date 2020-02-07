5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

'Babam ve ben'

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BURSA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesine yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezli 5 ilde operasyon başlattı. Ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından 'mahrem imamlar' tarafından ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 18 adrese operasyon yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda Bursa'da 2, Ankara'da 5, Amasya'da 2, Çankırı'da 1 ve Eskişehir'de 3 kişi yakalandı. Gözaltına altındaki şüphelilerin sorgulandığı belirtildi.



BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

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