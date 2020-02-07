Eylem hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı. Polis, PKK'lıların verdikleri ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda, 5,5 kilo patlayıcı ele geçirdi.

155 Polis İhbar hattına gelen bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 41 plakalı otomobili takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından otomobil, Çarşamba günü Demirci Kavşağı'nda durduruldu. Otomobilde PKK/KCK üyesi H.D. ve F.K. gözaltına alındı.

Büyük şehirlerde eylem hazırlığında oldukları ortaya çıkan iki teröristin sorgularında elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanmış 5,5 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

YARDIM EDENLER DE YAKALANDI

Polis PKK'lılara yardım ettikleri saptanan N.E.'yi Antalya'da, B.K.'yi de Kocaeli'de düzenlediği operasyonlarla yakalayarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.



BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.