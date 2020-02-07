Ehliyet değişim süresi 2 yıl uzatıldı

Ehliyet sürücü belgelerinin değiştirilme tarihleri 2 yıl uzatıldı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "İçişleri Bakanlığı’nın 23.01.2020 tarihli ve E.10713 sayılı onayı ile eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 31.12.2020 tarihinden itibaren 2 yıl uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın eski tip sürücü belgelerini İlçe Nüfus Müdürlükleri ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 31.12.2022 tarihine kadar değiştirebilecekler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
BURSA
07 Şubat 2020 Cuma
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