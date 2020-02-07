Ehliyet değişim süresi 2 yıl uzatıldı

'Babam ve ben'

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Ehliyet sürücü belgelerinin değiştirilme tarihleri 2 yıl uzatıldı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "İçişleri Bakanlığı’nın 23.01.2020 tarihli ve E.10713 sayılı onayı ile eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 31.12.2020 tarihinden itibaren 2 yıl uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın eski tip sürücü belgelerini İlçe Nüfus Müdürlükleri ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 31.12.2022 tarihine kadar değiştirebilecekler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

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