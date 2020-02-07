Bursaspor, Ankara'da 5 senedir kazanamıyor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü Osmanlıspor deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, Ankara'da tam 5 senedir resmi maç kazanamıyor.

Bu sezon tek hedefi Süper Lig'e geri dönmek olan Bursaspor'un, son yıllarda Ankara deplasmanlarında göstermiş olduğu başarısız performans dikkat çekiyor. En son geçtiğimiz sezon deplasmanda Ankaragücü ile 00 berabere kalan yeşilbeyazlılar, Başkent'te tam 5 senedir 3 puanı bir arada göremiyor. Timsah, bu süreçte Ankara'da oynadığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet alırken, rakipleriyle 3 kez deberabere kaldı. Bu dönemde Osmanlıspor'a karşı bir mağlubiyet ikiberaberlik alan Timsah;Ankaragücü ile bir kez berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne ise 3 kez mağlup oldu.

Son galibiyet 2015'te Türkiye Kupası'nda

Ankara'da oynadığı karşılaşmalarda adeta kazanmayı unutan Timsah, Başkent'te son galibiyetini 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçındaGençlerbirliği'ne karşı elde etti. Bursa'daki maçı11 berabere tamamlayan yeşilbeyazlılar, 14 Nisan 2015'te Şenol Güneş yönetiminde, Başkent ekibini deplasmanda 32'lik skorla mağlup edip adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.

Ligdeki son galibiyet de Şenol Güneş döneminde

Başkent deplasmanlarında çok zorlanan Timsah, Ankara'da lig bazında son galibiyetini ise 2014 senesinde kaydetti. Yeşilbeyazlılar, Süper Lig'de 20142015 sezonunun ikinci haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda Volkan Şen ve Fernandao'nun kaydettiği gollerle 21 mağlup etmeyi başarmıştı. Söz konusu müsabakada Gençlerbirliği'nin golünü de eski bir Bursasporlu Bogdan Stancu kaydederken, o dönemde yeşilbeyazlı takımın başında şu anda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü olan Şenol Güneş yer alıyordu.

Bursaspor'un kazanamadığı dönemde Ankara deplasmanındaki karnesi şu şekilde:

20182019 sezonunun2. haftası

Ankaragücü 00 Bursaspor

20172018 sezonunun 25. haftası

Osmanlıspor 21 Bursaspor

20172018 sezonunun 34. haftası

Gençlerbirliği 10 Bursaspor

20162017 sezonunun 24. haftası

Osmanlıspor 11 Bursaspor

20162017 sezonunun 16. haftası

Gençlerbirliği 31 Bursaspor

20152016 sezonunun 32. haftası

Osmanlıspor 33 Bursaspor

20152016 sezonunun 20. haftası

Gençlerbirliği 20 Bursaspor

20182019

Ankaragücü 00

20172018

25. hafta Osmanlıspor 21

18 Mayıs 2018. 20172018 sezonu ligin 34. haftası Gençlerbirliği 10

20162017

16. hafta Gençlerbirliği 31

24. hafta Osmanlıspor 11

20152016

32. hafta Osmanlıspor 33

20. hafta Gençlerbirliği 20

20142015 SON GALİBİYET

Ligin 2. haftası 13 Eylül 2014

Gençlerbirliği 12 Bursaspor (Goller: Volkan Şen, Fernandao)

KUPA 14 Nisan 2015

Gençlerbirliği 23 Bursaspor

Çeyrek final maçı

BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

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