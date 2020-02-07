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Bursaspor, Ankara'da 5 senedir kazanamıyor

İHA

TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü Osmanlıspor deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, Ankara'da tam 5 senedir resmi maç kazanamıyor.

Bursaspor, Ankara'da 5 senedir kazanamıyor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü Osmanlıspor deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, Ankara'da tam 5 senedir resmi maç kazanamıyor.
Bu sezon tek hedefi Süper Lig'e geri dönmek olan Bursaspor'un, son yıllarda Ankara deplasmanlarında göstermiş olduğu başarısız performans dikkat çekiyor. En son geçtiğimiz sezon deplasmanda Ankaragücü ile 00 berabere kalan yeşilbeyazlılar, Başkent'te tam 5 senedir 3 puanı bir arada göremiyor. Timsah, bu süreçte Ankara'da oynadığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet alırken, rakipleriyle 3 kez deberabere kaldı. Bu dönemde Osmanlıspor'a karşı bir mağlubiyet ikiberaberlik alan Timsah;Ankaragücü ile bir kez berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne ise 3 kez mağlup oldu.
Son galibiyet 2015'te Türkiye Kupası'nda
Ankara'da oynadığı karşılaşmalarda adeta kazanmayı unutan Timsah, Başkent'te son galibiyetini 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçındaGençlerbirliği'ne karşı elde etti. Bursa'daki maçı11 berabere tamamlayan yeşilbeyazlılar, 14 Nisan 2015'te Şenol Güneş yönetiminde, Başkent ekibini deplasmanda 32'lik skorla mağlup edip adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.
Ligdeki son galibiyet de Şenol Güneş döneminde
Başkent deplasmanlarında çok zorlanan Timsah, Ankara'da lig bazında son galibiyetini ise 2014 senesinde kaydetti. Yeşilbeyazlılar, Süper Lig'de 20142015 sezonunun ikinci haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda Volkan Şen ve Fernandao'nun kaydettiği gollerle 21 mağlup etmeyi başarmıştı. Söz konusu müsabakada Gençlerbirliği'nin golünü de eski bir Bursasporlu Bogdan Stancu kaydederken, o dönemde yeşilbeyazlı takımın başında şu anda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü olan Şenol Güneş yer alıyordu.
Bursaspor'un kazanamadığı dönemde Ankara deplasmanındaki karnesi şu şekilde:
20182019 sezonunun2. haftası
Ankaragücü 00 Bursaspor
20172018 sezonunun 25. haftası
Osmanlıspor 21 Bursaspor
20172018 sezonunun 34. haftası
Gençlerbirliği 10 Bursaspor
20162017 sezonunun 24. haftası
Osmanlıspor 11 Bursaspor
20162017 sezonunun 16. haftası
Gençlerbirliği 31 Bursaspor
20152016 sezonunun 32. haftası
Osmanlıspor 33 Bursaspor
20152016 sezonunun 20. haftası
Gençlerbirliği 20 Bursaspor
20182019
Ankaragücü 00
20172018
25. hafta Osmanlıspor 21
18 Mayıs 2018. 20172018 sezonu ligin 34. haftası Gençlerbirliği 10
20162017
16. hafta Gençlerbirliği 31
24. hafta Osmanlıspor 11
20152016
32. hafta Osmanlıspor 33
20. hafta Gençlerbirliği 20
20142015 SON GALİBİYET
Ligin 2. haftası 13 Eylül 2014
Gençlerbirliği 12 Bursaspor (Goller: Volkan Şen, Fernandao)
KUPA 14 Nisan 2015
Gençlerbirliği 23 Bursaspor
Çeyrek final maçı

BURSA

07 Şubat 2020 Cuma

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