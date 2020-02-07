Bursa'da evlenme ve boşanma oranlarında artış

Bursa Valiliği 2019 yılı içerisinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri verilerini açıkladı. Nüfus müdürlüklerinde 675 bin 229 kimlik ve 21 bin 106 evlenme ve 6 bin 72 boşanma olmak üzere toplam 3 milyon 142 bin 291 işlem yapıldı. 2019 yılında Bursa'da evlenme ve boşanma oranları bir önceki yıla göre arttı.

Bursa Valiliği 2019 yılı genelinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde yapılan işlemlerin rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamada il genelinde 675 bin 229 adet T.C. kimlik kartı başvurusu, 203 bin 442 sürücü belgesi, 48 bin 896 doğum, 16 bin 463 ölüm, 21 bin 106 evlenme ve 6 bin 72 boşanma olmak üzere toplam 3 milyon 142 bin 291 işlem yapıldığı bildirildi. Önceki yıla göre doğum oranlarının yüzde 2,8 ölüm oranlarınında 7,5 azaldığı öğrenilirken, evlenme oranlarının yüzde 3,4 boşanma oranlarının ise yüzde 4,06 arttığı bildirildi. Ayrıca Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan düzenleme kapsamında mahkeme kararı aranmaksızın 5710 vatandaşın ise ad ve soyadı değişikliği yaptırdığı kaydedildi.

BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

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