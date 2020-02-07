Güney Afrika heyeti Bursa’da “Teknolojinizden faydalanmak istiyoruz”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Güney Afrika Cumhuriyeti Free State Eyâleti Ekonomi, Küçük İşletme Geliştirme, Turizm ve Çevre İşleri Bakanı Makalo Petrus Mohale’yi ağırladı. Mohale, “BTSO’nun teknoloji ve inovasyon odaklı yatırımlarını kendi ülkemizde de uygulamayı hedefliyoruz” dedi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu ve Tasarım Konseyi Başkanı Ömer Kocakuşak, Bakan Makalo Petrus Mohale ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Murat Bayizit, ziyarette Bursa ekonomisi ve BTSO’nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Türkiye ihracatının yüzde 10’unu tek başına karşılayan Bursa’nın ülkenin dış ticaret, üretim ve istihdam kimliğine ayrı bir güç kattığını ifade eden Murat Bayizit, “Bursa makine, otomotiv, tekstil, kimya başta olmak üzere stratejik sektörlerde de üretim yeteneğini gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Ülkemizin dış ticaret açığındaki makasın daha da daralması için şehrimiz önemli rol üstleniyor. 130 yıllık geçmişe sahip odamız da şehrimizin yeni nesil sanayi dönüşümüne liderlik eden projelere imza atıyor” diye konuştu.

Bursa’dan Güney Afrika’ya 20 milyon dolara yakın ihracat yapıldığını ifade eden Bayizit, 150’ye yakın Bursalı firmanın da Güney Afrika ile ticaret yaptığını da sözlerine ekledi.

Bakan Mohale, ülkesindeki teknoloji ve inovasyon odaklı projeleri artırmak adına Bursa’da bir inceleme gezisinde bulunduklarını söyledi. Bursa’nın Türkiye’nin en önemli ileri teknoloji ve inovasyon odaklı üretim merkezlerinden birisi olduğu için bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Mohale, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü teknoloji odaklı projelerinden etkilendiğini ifade etti. Mohale, BTSO’nun yürüttüğü projelerin ülkesinde de uygulanması için teşebbüste bulunacağını ifade etti. Mohale, “Bizler Bursa ile yeni iş irliği ağları kurmak istiyoruz. BTSO’nun yenilikçilik ve teknoloji odaklı yatırımları hakkında bilgiler aldık. Bizler de kendi ülkemizde bu tarz yatırımların yapılması adına adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.