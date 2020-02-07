Bursaspor'da Üzülmez'den zorunlu rotasyon

Osmanlıspor karşısında kart cezalıları Onur Atasayar ve Serdar Özkan'dan faydalanamayacak Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, zorunlu rotasyona gidecek. Aynı zamanda kart cezası sona eren Yevgen Seleznov'un da Ankara'daki maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

TFF 1´inci Lig´de zirve mücadelesi veren Bursaspor, 21´inci hafta karşılaşmasında Ankara´da Osmanlıspor´a konuk olacak. 9 Şubat Pazar günü oynanacak olan bu zorlu randevu öncesinde hazırlıklarına devam eden Bursa temsilcisinde, teknik direktör İbrahim Üzülmez ise kart cezaları ve cezası sona eren Yevgen Seleznov´un yeniden kadroya dönmesi nedeniyle ilk 11´de zorunlu rotasyona gidecek.

ONUR'UN YERİNE KEREM CAN AKYÜZ

Son olarak oynanan Eskişehirspor maçında Onur Atasayar, çift sarıdan gördüğü kırmızı kart nedeniyle sahada yer alamayacak. Onur´un yerine ise deneyimli teknik adamın, savunmanın solunda devre arası takıma dahil olan Kerem Can Akyüz´e şans vermesi bekleniyor. Akhisarspor ve Eskişehirspor maçlarının kadrosunda yer alan 30 yaşındaki oyuncu, şans bulması halinde ilk kez Bursaspor formasını terletecek.

SERDAR'IN ALTERNATİFLERİ HAZIR

Antalyaspor´dan 3 sarı kart ile gelen ve son oynanan Eskişehirspor maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Serdar Özkan da, Osmanlıspor´a karşı forma giyemeyecek. Serdar Özkan´ın yerine ise Eskişehirspor karşısında oyuna sonradan dahil olan Emirhan Aydoğan ve Recep Aydın isimleri üzerinde duran Teknik Direktör Üzülmez, kararını ise maç günü netleştirecek.

SELEZNOV, İLK 11'E DÖNÜYOR

Önceki hafta oynanan Akhisarspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Eskişehirspor maçında görev alamayan Yevgen Seleznov ise ilk 11´e dönüyor. Deneyimli çalıştırıcının antrenman performansından memnun kaldığı Seleznov´a Osmanlıspor karşısında ilk 11´de şans vereceği öğrenildi. Eskişehirspor maçı öncesi son 6 lig maçında 5 gol kaydeden Seleznov´un sezon genelinde ise 9 gol ve 2 asisti bulunuyor.

Osmanlıspor Bursaspor mücadelesi, 9 Şubat Pazar günü oynanacak ve Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmada Alper Çetin düdük çalacak.



BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.