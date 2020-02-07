Coşkunöz Holding, 2020 yılında yatırımlarına hız kazandırıyor

Yatırımlarıyla Türk ekonomisine ve sanayisine yüksek katkı sağlayan Coşkunöz Holding, 2019 yılında 330 milyon Euro’luk ciro ile yüzde 15 büyüme kaydetti. Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, 2020 yılında yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarına devam ederken 25 milyon Euro yatırım yaptıkları Romanya’daki üretim tesisinin de açılışını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik sektörlerinde 12 şirketle faaliyet gösteren holdingin CEO’su Erdem Acay, 2019 yılını değerlendirirken yeni yıl hedefleri hakkında da bilgi verdi. Hizmet verdikleri tüm sektörleri büyüterek ekonomiye, sanayiye, istihdama ve eğitime katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Acay, “2019 yılında bir yandan yeni yatırımlar gerçekleştirip üretim kapasitemizi artırırken diğer yandan uzun süreli anlaşmalar için yeni imzalar attık. Gerek yatırımlarımızın gerekse bu anlaşmaların pozitif etkilerini bu yıl itibarıyla daha net göreceğiz. Bu da bize yeni yatırımların kapılarını açacak” dedi.

"Romanya’da açacağımız tesis Türkiye’deki şirketlerimize de iş potansiyeli sunacak"

Coşkunöz Holding’in temellerinin 1950 yılında Türkiye'de ilk patentli kumaş markalama makinesi üretimi ile başladığını hatırlatan Erdem Acay, “Köklü hikayemiz 2020 yılı itibarıyla 70’inci yılına erişiyor. Bu özel yılda, uzun vadeli değer oluşturma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Araçlara dış yüzey panelleri ve büyük gövde parçaları ürettiğimiz Coşkunöz MA tarafında Romanya’da 25 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirdiğimiz tesisimizi bu yıl içinde tamamlayıp üretime başlayacağız. Tesise Türkiye’den vereceğimiz destek ve üretimler, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki şirketlerimize de iş potansiyeli sunacak. Diğer yandan AsyaPasifik bölgesi için de çözüm ortağı olma yolunda ilerliyoruz. Operasyonel ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda da iş birliği ve projelerle yatırımlarımıza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

"Savunma ve havacılıktaki rotamızı yerli üretimle ürün geliştirmeye çevirdik"

Yüklenici konumunda hizmet verdikleri Coşkunöz Savunma ve Havacılık’ın yerlileşme çalışmalarında büyük pay edinerek ihracat oranını artıran şirketler arasında bulunduğunu belirten Acay, “Yeni projeler geliştirerek yerli ve milli üretim teknolojilerini piyasada aranan ürünler haline getirmeye odaklanıyoruz. Yeni ürün geliştirme konusunda bu yıl ciddi adımlar atacağız. Türkiye’nin bu alanda yeni bir dünya gücü olacağını düşünüyor ve rotamızı farklı ülkelere çeviriyoruz. Bu doğrultuda da 2020’de yaklaşık yüzde 50 oranında büyüme hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

"Otomotiv sektöründe yeni iş birlikleriyle pazar payımızı artıracağız"

Otomotiv pazarında global çözüm ortağı olma hedefiyle çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Acay, “2019’un 3’üncü çeyreğinde LLC Coşkunöz Alabuga ve LLC PCMA Rus iş birliği kapsamında imzaladığımız anlaşma ile bölgedeki konumumuzu güçlendirerek potansiyelimizi artırdık. Bu yıl içerisinde, PSA PeugeotCitroen’in Mitsubishi ile ortaklaşa kurduğu PCMA Rus fabrikasında üretilen hafif ticari araçların orta ve büyük ölçekli gövde parçalarının üretimine ve teslimatına başlayacağız. Bu kapsamda Peugeot Partner ve Citron Berlingo modellerinin, gözde parçalarını, LLC Coşkunöz Alabuga tesisinden PCMA Rus fabrikasına göndermeyi planlıyoruz. Aynı zamanda Ford’un Rusya’da yeniden yapılandırılması sebebiyle değişen üretim hacimlerinin telafi edilmesini sağlayacağız. 2021 yılında seri üretimine başlanması planlanan Aurus araçlarına ait parça üretiminde ana tedarikçi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ile 2020 yılında Rusya’daki pazar payımızı daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Yeni iş birlikleriyle hayata geçireceğimiz projelerimizi de yakın zamanda duyuracağız” diye konuştu.

"Enerji, bilişim ve eğitim alanlarında sürdürülebilir değerler oluşturuyor"

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, atık bertaraf ve enerji geri kazanımı alanında faaliyet gösteren INEVA’nın çalışmaları kapsamında geri dönüştürülen ürün çeşitliliğini artırmayı ve 2020 yılında ilk ihracatlarını yapmayı planladıklarını belirtti. Acay, “2019’da Kocaeli’nde işletme sürecine başladığımız iki yeni arıtma çamuru bertaraf tesisimiz elektrik üretmeye başladı. 2020 yılında Gaziantep’te devreye alacağımız tesis arıtma çamurundan elektrik üretimini gerçekleştireceğimiz 3’üncü tesis olmasının yanı sıra Türkiye’deki en büyük kapasiteli endüstriyel arıtma çamuru bertaraf tesisi olma özelliğini taşıyacak. Öte yandan Holding’in yaklaşık 30 yıldır bilgi teknolojileri konusunda edindiği tecrübeyle 2016 yılında kurulan CITS Bilgi Teknolojileri şirketi ise dijital dönüşüm ekseninde büyümeye ve sektöre sürdürülebilir değer katmaya devam edecek. 1988’den beri kesintisiz hizmet verdiğimiz Coşkunöz Eğitim Vakfı bünyesindeki eğitimlerimizle sanayide yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak, mesleksiz gençleri iş ve meslek sahibi yapmak amacıyla birçok yeni projelere ve eğitim faaliyetlerine imza atacağız ve çok daha aktif olacağız” dedi.

BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.