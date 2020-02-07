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Yaya geçidindeki kadına elektrikli bisikletin çarptığı kaza kamerada

DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet, yaya geçidinden geçen kadına çarptı. Kadın ile elektrikli bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet, yaya geçidinden geçen kadına çarptı. Kadın ile elektrikli bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan H.(29) yönetimindeki elektrikli bisiklet, yaya geçidinden geçmeye çalışan Mukaddes Demirsoy'a (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen sürücü ile Demirsoy yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Polisin sürücü Hasan H.'ye ceza kestiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde yaya geçidinden geçen kadına, elektrikli bisikletin çarpması ile olay yerinde bulunan bir polis ekibinin yaralananlara müdahale ettiği anlar yer alıyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA

07 Şubat 2020 Cuma

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