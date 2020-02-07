Bursa'da elektrikli bisiklet sürücüsü yaşlı kadına çarptı. Kazada yaşlı kadın ile elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanırken, sağlık ekipleri gelene kadar yaşlı kadına müdahale eden trafik polisi vatandaşların takdirini topladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hassan Hamza (29) isimli genç akülü bisikleti ile Nuri Doğrul Caddesi istikametinden giderken bu sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen 66 yaşındaki Mukadder Demirsoy isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ve akülü bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile yerden kaldırılan her iki yaralı yol kenarına alındı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrası kafasından yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Mukadder Demirsoy'a trafik ekiplerinin ambulans gelene kadar müdahale edip tampon yapması ve ve yaralanan yaşlı kadını teselli etmesi ise çevredeki vatandaşların takdirini toplayarak gönülleri fethetti. Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.