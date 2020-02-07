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Karacabey Belediyespor, adım admı şampiyonluğa koşuyor

DHA

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup´ta 45 puanla lider Karacabey Belediyespor, alt sıralarda yer alan Modafen Spor´u sahasında ağırlayacak. 9 Şubat Pazar günü M. Fehmi Gerçeker Stadyumu´nda oynanacak olan mücadeleyi Hakan Basık yönetecek. Basık´ın yardımcılıklarını ise Caner Kurt ve Azad İlhan yapacak.
Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker ise, takımlarının şampiyonluğa doğru koştuğunu ve bu önemli mücadelede taraftarlarını yine tribünlerde görmek istediklerini kaydetti.
Ligde kalma mücadelesi veren Modafen´in zor bir takım olduğunu vurgulayan Ülker, "Her zaman söylediğimiz gibi tek hedefimiz bu sezon şampiyon olmak ve 2'nci Lig´e direkt olarak yükselmek. Bu hafta evimizde Modafen´i ağırlayacağız. Rakibimiz her ne kadar ligde kalma savaşı verse de ciddiye alınması gereken bir takım. O nedenle bu maç bizim adımıza kolay olmayacak. Rakibimize saygı gösteriyoruz. Bu sezon en çok güvendiğimiz takım içindeki dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik. Bunlar olunca da başarı beraberinde geliyor. Bu hafta karşı karşıya geleceğimiz Modafen maçından 3 puanla ayrılmak ve şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı Pazar günü saat 13.30´da M. Fehmi Gerçeker Stadı´nda oynayacağımız Modafen maçına davet ediyorum. Bizim en büyük güvencemiz ve itici gücümüz olan taraftarımız olmadan başarılı olamayız" ifadelerini kullandı.
Karacabey Belediyespor, aldığı 13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet ve topladığı 45 puanla en yakın rakibi Pazarspor´un 10 puan önünde lider durumda bulunuyor. Karacabey Belediyespor´un Pazar günü sahasında ağırlayacağı Modafenspor ise 6 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ve topladığı 24 puanla 15´inci sırada yer alıyor.

BURSA

07 Şubat 2020 Cuma

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