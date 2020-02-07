TOFAŞ gözünü yeniden lige çevirdi

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu´ndaki karşılaşma saat 17.30´da başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde TOFAŞ, Türk Telekom´a konuk oluyor. Hafta içinde oynadığı Avrupa maçında İspanya deplasmanında Unicaja Malaga´ya mağlup olsa da 7Days Eurocup´ta çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan mavi-yeşilliler, başkent deplasmanında ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedeflerken, geride kalan 18 haftada aldığı 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4'üncü sırada bulunan Bursa temsilcisinde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde 8 galibiyet, 10 mağlubiyet ile 9'uncu sırada yer alan Burak Gören idaresindeki Türk Telekom ise geçen hafta Fenerbahçe Beko´ya 91-67 mağlup olmuştu.

İki ekip sezon öncesi Antalya´da düzenlenen hazırlık turnuvasında (Gloria Smart Casual Event Cup 2019) karşı karşıya gelmiş, TOFAŞ Basketbol Takımı mücadelede Türk Telekom´u 74-79´luk skorla mağlup etmişti. Bursa ekibi, sezonun ilk yarısında rakibiyle evinde oynadığı karşılaşmayı da 81-72 kazanmıştı.

Türk Telekom ile TOFAŞ arasındaki 19'uncu hafta mücadelesi yarın Ankara Spor Salonu´nda oynanacak. Saat 17.30´da başlayacak müsabakayı Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Semih Vural hakem üçlüsü yönetecek.



BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

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