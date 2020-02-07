Ücretsiz anaokulu eğitimde Bursa Büyükşehir farkı ‘Ana Kucağı’nda eğitim başladı Okul öncesi eğitimde Büyükşehir farkı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ücretsiz anaokulu eğitimde Bursa Büyükşehir farkı ‘Ana Kucağı’nda eğitim başladı Okul öncesi ...

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla projelendirdiği Ana Kucağı'nda eğitimler başladı. Yıldırım'da 5 ve Osmangazi'de de 1 eğitim merkezinde toplam 380 öğrenci, eğitim hayatına Büyükşehirle 'merhaba' dedi.

Ücretsiz anaokulu eğitimde Bursa Büyükşehir farkı ‘Ana Kucağı’nda eğitim başladı Okul öncesi eğitimde Büyükşehir farkı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla projelendirdiği Ana Kucağı’nda eğitimler başladı. Yıldırım’da 5 ve Osmangazi’de de 1 eğitim merkezinde toplam 380 öğrenci, eğitim hayatına Büyükşehirle ‘merhaba’ dedi.
Yeni neslin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla, lise ve üniversiteye hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraathaneleri gibi projelere önem veren Büyükşehir Belediyesi, eğitim çalışmalarını 46 yaş grubuna kadar indirdi. Dar gelirli ailelerinin çocuklarının da okul öncesi eğitimden yararlanması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Osmangazi Hamitler Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde, Yıldırım’da ise Arabayatağı, Beyazıt, Yeşilyayla, Vakıf ve Demetevler Mahalle Konakları’nda toplam 6 adet Ana Kucağı okul öncesi eğitim merkezi oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Aralık ayında yaptığı açıklamada 20192020 eğitim döneminin ikinci yarısında eğitimin başlayacağını duyurduğu Ana Kucağı’nda eğitim, toplam 36 öğretmen ve 380 öğrenci ile ikinci dönem itibariyle başlamış oldu.
“Miniklere hediye”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, resmi açılış töreni öncesinde Arabayatağı Ana Kucağı’nı ziyaret edip, eğitim alan miniklerle sohbet etti. Öğrencilere eğitim seti hediye alan Başkan Aktaş, hem daha önce sözünü verdikleri bir projeyi gerçekleştirmenin hem de eğitim alan miniklerin gözlerindeki ışıltıyı görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Daha önce söz verdikleri gibi 48 aylıktan 72 aylığa kadar olan çocukların ücretsiz bir şekilde uzman eğitimciler nezaretindeki eğitiminin 3 Şubat’ta başladığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Toplam 6 Ana Kucağı projesinden 5 tanesini Yıldırım’da, bir tanesi de Osmangazi ilçemizde açtık. Toplamda 30’u okul öncesi eğitim, 6’sı da değerler eğitimi öğretmeni olmak üzere 36 öğretmenimiz hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı uygulanıyor. Buna ilaveten değerler eğitimi veriliyor” dedi.
Tamamen ücretsiz
Ana Kucağı’nda eğitimin yanı sıra, sabah ve ikindi kahvaltıları ile eğitim setleri dahil tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Şimdilik 6 merkezde eğitimler başladı ancak bu projeyi daha da yaymak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde resmi açılışını yapacağız ancak ben gelip bu hizmeti yerinde görmek istedim. 6 Ana Kucağımız da çocuklarımıza sevgiyle yaklaşan ve heyecanlı öğretmenlerimizle bezenmiş durumda. Her anne ve baba çocuklarını gönül rahatlığı ile bize teslim edebilir. Şu an itibariyle yarıyılda başlamamıza rağmen 6 Ana Kucağında 400’e yakın öğrencimize hizmet veriyoruz. Altyapı ve üstyapıda yoğun bir şekilde çalışırken, çocuklarımızın iyi yetişmesi adına ortaya koyduğumuz bu projenin de Bursa’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

BURSA

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ gözünü yeniden lige çevirdi
YEREL HABERLER TOFAŞ gözünü yeniden lige çevirdi
İdlib Gazisi Türkiye’yi yasa boğan saldırıyı anlattı
YEREL HABERLER İdlib Gazisi Türkiye’yi yasa boğan saldırıyı anlattı
Karacabey Belediyespor, adım admı şampiyonluğa koşuyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor, adım admı şampiyonluğa ...
Yaya geçidindeki kadına elektrikli bisikletin çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Yaya geçidindeki kadına elektrikli bisikletin ...
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Coşkunöz Holding, 2020 yılında yatırımlarına hız kazandırıyor
YEREL HABERLER Coşkunöz Holding, 2020 yılında yatırımlarına hız ...
Bursa'da 29'uncu dönem bedelli askerler terhis oldu
YEREL HABERLER Bursa'da 29'uncu dönem bedelli askerler terhis oldu
Bursa'da ilginç kaza
YEREL HABERLER Bursa'da ilginç kaza
Bursaspor'da Üzülmez'den zorunlu rotasyon
YEREL HABERLER Bursaspor'da Üzülmez'den zorunlu rotasyon
Kadın sürücü su kanaletlerine çarpıp yaralandı
YEREL HABERLER Kadın sürücü su kanaletlerine çarpıp yaralandı
Güney Afrika heyeti Bursa’da “Teknolojinizden faydalanmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Güney Afrika heyeti Bursa’da “Teknolojinizden ...
Bursa'da evlenme ve boşanma oranlarında artış
YEREL HABERLER Bursa'da evlenme ve boşanma oranlarında artış
Bursaspor, Ankara'da 5 senedir kazanamıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Ankara'da 5 senedir kazanamıyor
Ehliyet değişim süresi 2 yıl uzatıldı
YEREL HABERLER Ehliyet değişim süresi 2 yıl uzatıldı
Eylem hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı
YEREL HABERLER Eylem hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı
5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı (2)
YEREL HABERLER 5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı (2)
Büyükşehir’in deprem timine teşekkür
YEREL HABERLER Büyükşehir’in deprem timine teşekkür
Basketbolda hedef bölgesel lig
YEREL HABERLER Basketbolda hedef bölgesel lig
Ters yönde ilerleyen elektrikli bisiklet yaşlı kadına çarptı Ambulans gelene kadar yaşlı kadına müdahale eden polis gönülleri fethetti
YEREL HABERLER Ters yönde ilerleyen elektrikli bisiklet yaşlı kadına ...
Okuldaki çatlaklara veliler sitemli
YEREL HABERLER Okuldaki çatlaklara veliler sitemli
Kış kurak geçince İznik Gölü'ndeki bazilika ortaya çıktı İznik Gölü'nde kış ayının kurak geçmesiyle 2014 yılında keşfedilen bazilika kalıntısının bir kısmı gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Kış kurak geçince İznik Gölü'ndeki bazilika ortaya ...
5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER 5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı TSK içerisinde bulunan FETÖ/PDY üyesi iki kişi Bursa'da gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı TSK ...
Bereket sofrası Deydinler'de kuruldu
YEREL HABERLER Bereket sofrası Deydinler'de kuruldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X