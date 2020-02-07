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Türk Dünyası Fetih Müzesi’nde Buluştu Mir Ali Şir Nevai Osmangazi’de Anıldı

İHA

Çağatay Türkçesi'ne verdiği değerli eserlerle Türk dilinin gelişimine önemli katkılar sağlayan büyük Türk Şairi Mir Ali Şîr Nevai, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Türk Dünyası Fetih Müzesi’nde Buluştu Mir Ali Şir Nevai Osmangazi’de Anıldı

Çağatay Türkçesi’ne verdiği değerli eserlerle Türk dilinin gelişimine önemli katkılar sağlayan büyük Türk Şairi Mir Ali Şîr Nevai, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen programla anıldı.
Mir Ali Şir Nevai’nin 579’ncu yıldönümüne adanmış kültürel program; Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Alişer Batirov, İpek Sanatı Bakan Yardımcısı Olimjon Sadulloevich, Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ekber Yassa, AK Parti Bursa Milletvekilleri Müfit Aydın ile Osman Mesten’in katılımıyla gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Bizler, yıl içerisinde Türk dünyasıyla ilgili çeşitli etkinliklere imza atıyoruz. Çünkü Türkiye’nin ana vatan, Özbekistan’ın ise ata vatan olduğuna inanıyoruz. Milletin bekası için çalışan şahsiyetler asla ölmezler ve hep yaşarlar. Ortak değerlerimizden biri olan Ali Şir Nevai de bunun en güzel örneği. Türk halkının en büyük şairini anmaktan onur duyuyorum” dedi.
“Nevai Tüm Türk Halklarını Birleştirdi”
Ali Şir Nevai’nin öneminden bahseden Hasanoğlu, “Ali Şir Nevai yazdığı Türkçe divanı ve mesnevileri ile tüm Orta Asya insanlarının gönlünü kazandı. Özellikle ‘Muhakemetü'lLugateyn’ eserinde Fars dilini Türkçe ile karşılaştırarak, Türk dilinin zenginliğini ispatlamış oldu. Kendi döneminde Fuzuli de ona hayran kalarak, ondan etkilendi. Aynı zamanda Nevai, şiir divanıyla tüm Türk halklarını birleştirdi. Nevaî, 500 yılı aşkın dilimizin öncüsü, şiir aleminin sultanı, kültür ve sanatımızın güneşi olarak yaşıyor. Shakespeare İngiliz dili için, Firdevs Fars dili için ne kadar önemliyse Ali Şir Nevai de bizim için o kadar değerlidir. Bu yüzden onu her zaman okumalı ve anlamalıyız” diye konuştu.
Ali Şîr Nevai’yi Anma Programı’nda Bursa’da bulunmaktan oldukça mutluluk duyduğunu ifade eden Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Alişer Batirov, “Bu etkinliğin asıl amacı Türk dünyası büyüklerini anmak ve onların bize bıraktığı kültür miraslarına sahip çıkarak devam ettirmektir. Hepimizin bildiği gibi Ali Şir Nevai, hem Özbekistan hem de tüm Türk halkının şairidir. Böylesine önemli bir programın oluşmasında başta Başkan Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise Özbekistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizerek, “TürkiyeÖzbekistan Parlamentoları Dostluk Kurulu Başkanı olarak güzel bir programda sizinle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Özbekistan bizim açımızdan herhangi bir ülke değildir. İslam dünyasının kalbidir. Çünkü Ali Şir Nevai, Farabi, İbni Sina, Harizmi gibi büyük zatlar o topraklarda yetişmiştir. Nevai, Türk şiirinin kurucusudur. Bursa’da medfun olan ve divan edebiyatının ilk büyük şairi olarak kabul edilen Ahmet Paşa’dan Fuzuli’ye birçok insan ondan etkilenmiştir. Nevai şair olmasının yanı sıra devlet adamı olarak da insanlığa hizmet etmeyi sürdürmüştür. Memleketin kültürel, ekonomik, adli bakımdan gelişmesi için dinlenmeden çalışmıştır. Bizlere bıraktığı miraslar için Nevai’ye şükranlarımı sunuyorum. Ruhu şad olsun” diye konuştu.
Konuşmalarının ardından Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili Edebiyatı
Üniversitesi’nden Gülnaza Adilova, Nevai’nin hayatını anlatan sunum yaptı. Bunun yanı sıra Özbek sanatçılar sahneye çıkarak, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Nevai’nin gazellerini seslendirildiği program sonunda Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, katılımcılara teşekkür hediyesi takdim etti. Ayrıca katılımcılara Özbek pilavı ikram edildi.

BURSA

07 Şubat 2020 Cuma

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