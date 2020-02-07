Ediz Gürel satrançta namağlup şampiyon

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç sporcusu Ediz Gürel, 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda yenilgisiz lider tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya’da tamamlandı. 2 bin 557 sporcunun kupa ve madalya için hamle yaptığı turnuvada Büyükşehirli sporcu Ediz Gürel, oynadığı 11 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alarak 12 Yaş Genel kategorisinde namağlup şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

6 sporcu milli takımda

Dereceye giren sporcuların milli takım alt yapı havuzuna seçildiği şampiyonada Ediz Gürel’in yanı sıra 11 Yaş Kızlar’da İdil Mira Özsoy, 12 Yaş Genel’de Egehan İpek ve 16 Yaş Genel’de Göktürk Kağan Kılıç dördüncülük, 10 Yaş Genel’de Salim Fenerli ve 12 Yaş Kızlar’da Serra Solak sekizincilik madalyası alarak milli takıma girmeyi başardı.

BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

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