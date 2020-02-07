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Bursa’nın sevilen işadamı Mümin Gençoğlu, vefatının 27. yılında dualarla anıldı

İHA

Bursa’nın sevilen işadamı Mümin Gençoğlu, vefatının 27. yılında dualarla anıldı

BalGöç ve BGF Federasyonu Kurucusu, işadamı Mümin Gençoğlu, vefatının 27. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Balkanlar'ın ve Türkiye’nin “Mümin Agası”, BalGöç ve BGF Federasyonu Kurucu Başkanı, Bursa sanayiinin duayen ismi, Penguen Gıda’nın kurucusu hayırsever iş adamı, BTSO meclisi ve Bursaspor’un eski başkanlarından, Bursa milletvekili merhum Mümin Gençoğlu, vefatının 27. yıldönümünde Emirsultan mezarlığında bulunan kabri başında dualarla anıldı. Soğuk havaya rağmen sevenleri kabristanda hazır bulundu.
Anma töreninden konuşan oğlu Orhan Gençoğlu, babası Mümin Gençoğlu’nun 1932’de Bulgaristan Kırcaali’de dünyaya geldiğini belirterek, “1951 yılında Bursa’ya göç ediyor. Uludağ yoluna parke taşı döşeyerek ve kiremit fabrikasında işçi olarak çalışıyor. Daha sonra memurluk hayatına atılıyor. İnegöl Ticaret Odasında memurluk ve genel sekreterlik yapıyor, Bursa Belediye meclis üyeliği yapıyor, daha sonra iş hayatına atılıyor. Başarılı oluyor, okullar yaptırarak eğitime de katkı sağlıyor. BTSO yönetim kurulunda 4 dönem görev alıyor ve başkan vekilliği yapıyor, 2 dönem BTSO Meclis Başkanlığı yapıyor BalGöç’ü kuruyor, Bursaspor’a başkanlık yapıyor. Kendisi eskiden işçilik yaptığı için işveren olarak işçi çalıştırmak istiyor ve Penguen Gıda Sanayii’ni kurarak sanayiciliğe başlıyor ve yüzlerce, binlerce işçiye iş imkanı sağlıyor. Tüm bu yaptıklarından sonra ben artık milletime TBMM’de hizmet etmek istiyorum diyerek 1991 yılında Bursa milletvekili olarak siyasi hayatını mecliste devam ettiriyor, ancak Allah’ın takdiri ile 7 Şubat 1993 yılında Ankara’ya giderken bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. 61 yaşında vefat etti, ama dolu dolu bir insandı. Herkes çok iyi tanırdı. Hiçbir zaman kin tutmaz, güler yüzlü bir insandı. Çok iyi bir babaydı, bizleri çok iyi yetiştirdi. Bizler de elimizden geldiği kadar onun yolundan devam ediyoruz. O kadar yıl geçmesine rağmen bugün burada onlarca kişi toplandı, babamın bize bıraktığı en büyük miras sizin gibi dostlardır” dedi.
BalGöç Genel Başkanı Veli Öztürk, Mümin Gençoğlu'nun fedakârlığı ile iz bıraktığının altını çizerek, "Kendisini bugün Bulgaristan'dan gelen dostlarımızla mezarı başında anıyoruz. Açtığı çığırdan hiç sapmadan BalGöç olarak yürümeye çalışıyoruz. İnsanlarımıza onun yolundan hizmet ediyoruz. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan da kısaca düşüncelerini belirterek, “Mümin Gençoğlu dolu dolu bir hayat yaşamış. Ben de Bursaspor başkanı olarak kendisinin yaptığı hizmetlerde dolayı kendisini minnet ve şükranla anıyorum. Vakıfköy Tesisleri’ni temelini atan, bugünlere kadar getiren Mümin amcamızı rahmetle anıyoruz” diye konuştu.
Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Bulgaristan Milletvekili Erol Mehmet, burada olmanın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, “Uzaktan, Bulgaristan’dan geldik. Kardeşliğimizi pekiştirmek için buradayız. Anlamlı dediğimde biz Bulgaristan’da tarihimizi unutmadık. Bizim kaderimiz böyle yazılmış ki, zorlukları gördük. Ama yaşamaya da devam ettik. Mümin Ağabeyin hayatında Bulgaristan’da ve Balkanlar'da yaşayan Türklere verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık” dedi.
Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Yüksel Özkan, BRTK Başkanı Sabri Mutlu, BalGöç kurucularından Zülkef Yeşilbahçe birer konuşma yaparak Mümin Gençoğlu’nun yaptığı hizmetlerin hala anıldığını söyledi. Anma törenine, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Yüksel Özkan, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Bulgaristan Milletvekili Erol Mehmet, Taner Ali, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Ali Mollasalih, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, BalGöç Genel Başkanı Veli Öztürk, BalGöç eski Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, BalGöç kurucularından Zülkef Yeşilbahçe, BRTK Başkanı Sabri Mutlu, (HÖH) MYK Üyesi Erdinç Hayrulla, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, Cebel Belediye Meclis Başkanı Seyfi Mehmdali merhum Mümin Gençoğlu’nun oğlu Orhan Gençoğlu, kızları Ayşe Sözüçetin, Nurcan Gülerer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreni her yıl olduğu gibi eski milletvekili Ali Kul’un dualarıyla sona erdi.

BURSA

07 Şubat 2020 Cuma

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