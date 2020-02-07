BUSKİ’den don uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve tesisatlarda meydana gelebilecek “don” tehlikesine karşı abonelerini uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve tesisatlarında meydana gelebilecek “don” tehlikesine karşı ikâzda bulundu. Yapılan açıklamada, "Hafta sonu şehrimizde soğuk ve kötü hava şartları beklenmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak, su sayaçları ve tesisatlarında meydana gelebilecek don tehlikesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyoruz. Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü, talaş, poliüretan kauçuk kaplama gibi çeşitli yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi gerekmektedir. Buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerekmektedir. Sayaç ya da tesisatlarda meydana gelen donmalar için 185 numaralı telefondan yardım istenilebilecektir" denildi.

BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

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