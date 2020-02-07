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İnegöl Belediyesi yarınları inşâ ediyor

İHA

İnegöl Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM), Engelsiz Yaşam Merkezi ve Beşinci Mevsim Kreşi ile yarınları inşâ ediyor.

İnegöl Belediyesi yarınları inşâ ediyor

İnegöl Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM), Engelsiz Yaşam Merkezi ve Beşinci Mevsim Kreşi ile yarınları inşâ ediyor.
Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren İnegöl Belediyesi, bu hizmetlerle âdetâ yarınları inşâ ediyor. Başta 2017 yılında hayata geçirilen İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM) olmak üzere Engelsiz Yaşam Merkezi ve Beşinci Mevsim Kreşi ile aile müessesesinin ayakta durması adına sağlanan imkânlarla daha mutlu yuvalar, toplumun mihenk taşı olan aile müessesinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi, geleceğimiz olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutma ve vatanına, bayrağına, millî ve manevî değerlerine saygılı bir şekilde yetişmeleri için çaba sarf ediliyor.
Belediye Başkanı Alper Taban, bu maksat için hizmet üreten İNGADEM, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Beşinci Mevsim Kreşinin 2019 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Taban, “Toplumun yapı taşı olan aile müessesesine önem veren, geleceğimiz olan, ülkemizin müreffeh yarınlarının teminatı olan gençlerimizin her zaman yanında yer alan İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM) 2017 yılında hizmete başladı, Toplumu ayakta tutan, bizi biz yapan değerleri dimağlarımıza nakşettiğimiz Aile kurumunu daha da güçlendirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Günümüz modern dünyasında özellikle teknolojinin yaygınlaşmasıyla çözülmeye başlayan ve giderek dağılan aile kurumuna sahip çıkmalıyız. Bunun yanında bugünün yarını; yarının umudu olan gençlerimizin de her zaman yanındayız. Gençlerimizi çepeçevre saran ve çıkılması imkânsız bir noktaya sürükleyen madde bağımlılığın önüne geçmek için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşte bu anlayışla 8 Aralık 2017 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM) çatısı altında önce aile, önce gençlik diyoruz. Bu anlayışla yoluna devam eden İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM) yarınları inşâ etmenin mutluluğunu yaşıyor” dedi.
Sağlam bir toplum yapısını meydana getirmek için aile ve gençlerin hedef alındığı destek çalışmalarını Osmaniye Mahallesinde hayata geçirilen Aile Danışma Merkezinde sürdürdüklerini belirten Taban, “Aile ve gençlerimize yönelik çalışmalarımızı ayrı bir merkezde yürütmek adına, bildiğiniz gibi 2017 yılı Aralık ayında Orhaniye Mahallemizdeki merkezimizi hayata geçirmiştik. Aile ve Gençliğin her zaman yanında olan merkezimizde 2019 yılı içerisinde aile, çocuk, yetişkin, genç danışan olarak 513 kişi ve madde bağımlısı danışan sayısı olarak da 22 kişi olmak üzere toplamda 535 kişiye hizmet verilmiştir” diye konuştu.
Seminerlerle 1100 kişiye erişildi
İNGADEM çatısı altında yürütülen hizmetler hakkında da bilgi veren Taban, “Uzman personelimiz rehberliğinde aile danışmanlığı, pedagojik danışmanlık, bireysel danışmanlık, ergen danışmanlığı ve bağımlılık terapisi gibi alanlarda merkezimize başvuran ebeveyn ve gençlerimize sonuna kadar yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Gadem iş birliğiyle ilçe genelindeki devlet ve özel eğitimöğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlere yönelik madde ve madde bağımlılığı üzerine seminerler, Halk Eğitim Merkezi ile çeşitli derneklere de ailede iletişim ve ekran bağımlılığı konulu seminerler veriyoruz. 2019 yılında yapılan seminerlerle toplam 1100 kişiye eriştik” dedi.

BURSA

07 Şubat 2020 Cuma

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