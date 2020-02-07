Bursa Adliyesi'nde kurulan pusuya ve arbedeye 4 tutuklama

- BURSA´da tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan´ı (32) öldürdüğü iddia edilen Ömer Dokuz´un (39) yargılandığı dava sonrası çıkan arbedenin ardından gözaltına alınan 3 kişi 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan, cinayet sanığına diş fırçalarına bantladığı jiletlerle pusu kurduğu ortaya çıkan Baran Ö. (19) ise 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Bursa Adliye Sarayı´nda yaşanan olay şöyle gelişti; Sinan Özkan´ı öldürdüğü iddiasıyla Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanan Ömer Dokuz duruşmada savunma yaptı. Ancak savunma sırasında Dokuz ile öldürülen Özkan'ın yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Tansiyonun artması üzerine polis, taraf yakınlarını duruşma salonundan çıkarttı. Bu kez de gerginlik adliye koridorlarına taştı.

Tarafların yakınları kavgaya başladı. Olaya müdahale etmek isteyen polise de maktulün yakınları güçlük çıkardı. Grup, biber gazı kullanılarak adliye binasından çıkarıldı.

Olayların ardından Ayetullah Ö. (19), Sedat Ö. (18), Serhat A. (25) ve S.O. (17) gözaltına alındı. Cezaevinden gelen park halindeki ring araçlarının yanında gizlenmeyen çalışan ve diş fırçasına bağladığı jiletlerle cinayet sanığına pusu kuran Baran Ö. (19) ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü´nde yapılan sorgulamaların ardından 5 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Adliyesi´ne sevk edildi. Baran Ö., 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

'POLİS OKULUNA GİTMEK İSTİYORUM'

Arbede sırasında polislere karşı direnen Ayetullah Ö., Sedat Ö. ve Serhat A. ise, Bursa 5. Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. Ayetullah Ö. savunmasında, "Mahkeme bitimi avukatımız dışarıya çıkın dedi. Biz dışarıya çıkarken arbede yaşandı. Polislere yapmayın dedik. Polisler yanlış anladı. Merdivenden yuvarlandım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Polis okuluna gitmek istiyorum. Polise el kaldıracak bir insan değilim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Sedat Ö. ve Serhat A. da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Ayetullah Ö., Sedat Ö. ve Serhat A.´yı `görevi yaptırmamak için direnme´ suçundan tutuklarken, yaşı 18'den küçük olan S.O. ise Bursa Çocuk Mahkemesi´nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BURSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

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