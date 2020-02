Dünyada her 6 saniyede 1 kişi tütün tüketiminde hayatını kaybediyor

Çifte faciada 41 can kaybı!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, dünyada, her 6 saniyede 1 kişi tütün tüketiminden kaynaklı sebeplerden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Başak Burgazlıoğlu, sigaranın 50 kronik, 20 ölümcül hastalığa yol açtığını belirterek, bırakma yöntemleri hakkında da bilgi verdi. Burgazlıoğlu, "Dünyada 1,3 milyar kişi sigara içmektedir. İçenlerin yüzde 80’i de gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Dünyada 5,4 milyon insan, yani her 6 saniyede bir kişi tütün tüketiminden kaynaklı sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Tüketim böyle devam ederse 2030 yılında bu sayının 10 milyona yakın kişi olması beklenmektedir. Dünyada ve ülkemizde en sık kullanılan tütün ürünü sigaradır. Sigara dumanı içinde katran, karbonmonoksit (CO) gibi çeşitli gazlar, uçucu maddeler ve nikotin gibi toksik ve karsinojenik özellikte 5 binden fazla kimyasal bileşen bulunmaktadır. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) sigarayı 1. derece kanser yapıcı madde olarak kabul etmiştir” dedi.

Türkiye’nin tütünle mücadelede ön sıralarda yer aldığını, sigarayı bırakmanın mümkün olduğunun ve bu süreçte asla karamsarlığa düşülmemesi gerektiğine değinen Burgazlıoğlu, şu tavsiyelerde bulundu:

"Öncelikle sigarayı bırakmayı gerçekten istemek gerekiyor. Bırakmak için mutlaka bir gün belirlenmeli. Sigarayı bırakmayı isteme nedenlerini bir kağıda yazılmalı ve görülebilecek yere asılmalı. Ceplerde ve çantalarda sigara ve çakmak taşımamak gerekiyor. Sigarayı çağrıştıracak ortamlar yeniden düzenlenmeli. Şiddetli sigara içme isteği geldiği zaman biraz dolaşılmalı."

BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:36

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.