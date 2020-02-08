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Alzheimer hasta konukevi tamamlanıyor

İHA

Bursa'da ilk ve örnek olacak alzheimer hasta Konukevi'nin ilk etabı Mart ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Alzheimer hasta konukevi tamamlanıyor

Bursa’da ilk ve örnek olacak alzheimer hasta Konukevi'nin ilk etabı Mart ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.
Nilüfer Belediyesi ve Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118K Yönetim Çevresi Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen Nilüfer Belediyesi Lions Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi inşaatı yakında tamamlanacak. 2014 yılında temeli atılan ve toplam 3 bin 700 metrekare inşaat alanına sahip olan projenin yüzde 90’ı tamamlandı. İç tefrişatın tamamlanmasıyla projenin ilk etabının Mart ayı sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Gündüzlü bakım hizmetinin de verileceği merkezde, 48 hastanın konaklayabileceği çift kişilik 24 oda bulunuyor. Tüm ayrıntıların ele alındığı merkezde özel bakım üniteleri, aktivite salonları ve teknik servisler de yer alacak.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projeyi yerinde inceledi. Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118K Yönetim Çevresi Federasyonu yetkilileri ve ilgili personelin hazır bulunduğu inceleme gezisinde tüm teknik detaylar ele alındı. Projenin büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Günümüzde Alzheimer hastalığı sürekli artıyor. Bu tür merkezlere ihtiyaç her geçen gün ortaya çıkacak. Burada kurum olarak Lionslar ile örnek bir işbirliğine imza attık. Katkılarından dolayı Lions camiasına teşekkür ediyorum. Bu tür örneklerin çoğalmasını arzu ediyoruz” dedi.

BURSA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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