(Özel) Bursa'da kartpostallık görüntüler Kar yağışının ardından Bursa beyazlar bürünürken, tarihi mekanlar ve Uludağ'ın etekleri drone ile havadan görüntülendi

'Babam ve ben'

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Bursa’da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Bu güzel manzara havadan görüntülendi.

Bursa’da sabaha karşı başlayan kar yağışının dinmesinin ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehrin yüksek yerlerinden Ulu Camii ve Uludağ’ın muhteşem görüntülerine yamaçlardaki rengarenk evler eşlik etti. Bursa’nın tarihi surları, Saat Kulesi’nin güzelliği de kameralara yansıdı. Bu güzel manzara havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinde evlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Bursa’da hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.

BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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