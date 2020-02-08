Karacabey'de korkutan yangın

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir süper markette çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık üç saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Garipçe Mahallesi Dr. Rüştü Özüt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette yangın çıktı. Marketten dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, yangının üst katlara sıçrama ihtimâli yüzünden paniğe sebep oldu. 1 su tankeri ve 4 itfaiye ekibi ile yangına tazyikli suyla müdahale edilirken, polis çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Bazı itfaiye ekiplerinin dumandan etkilendiği görülürken, alevler yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Polis çevredekilerin ifadesine başvururken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. Alevlerin etkili olduğu markette çoğu ürünün satılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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