İznikli kadın girişimcilere protokol ve nezâket kuralları semineri

İznik Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Kadın Girişimciler Kurulu ve BTSO Akademi, ortaklaşa "devlet protokolü ve nezâket kuralları" konulu seminer düzenledi.

Belediye iş hanında düzenlenen seminerde konuşan Bursa Halkla İlişkiler Derneği İletişim uzmanı Cansel Oruç, iş yerinde hitap, karşılama, oturma ve uğurlama, iş yerinde telefon görüşmeleri, resmî araçlarda protokol kaideleri, iş yerinde sosyal ilişkiler, yemek yeme âdâbı ve kartvizit takdimi gibi konulara nasıl dikkat edecekleri konusunda seminere katılanlara bilgiler verdi. "Protokol, dünyanın her yerinde kabul edilmiş bir kavramdır" diyen Oruç şöyle konuştu:

"Protokol, resmî bir törende veya yemekte, resmî bir açılışta ya da bir toplantıda, resmî olan her işte temsil gücü düşük olan ast ile temsil gücü yüksek olan üst arasındaki ilişkileri düzenleyen işin adıdır. Protokolde astın üstüne, üstün üstüne bir disiplin zinciri vardır” dedi.

İznik Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Seda Karakaş, "Kadın müteşebbisler olarak devlet protokolü ve nezaket kaidelerine büyük önem vermekteyiz. BTSO Akademi bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştirmekte. Kadınlarımızın iş hayatında olmaları noktasında bu tarz eğitimlere devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

İTSO Başkanı Mahmut Dede de, iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda BTSO Akademi'nin eğitim programlarına devam ettiğini belirterek, "Çok değerli bir iletişim uzmanı ve aynı zamanda tecrübeli bir gazeteci olan Cansel Oruç'u üyelerimizle bir araya getirmiş olmaktan mutluluk duyduk" dedi.

BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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