Bursa ipeğinin fenomeni oldular

Bursa'da ağırlanan ünlü sosyal medya fenomenleri, Bursa ipeğine hayran kaldı.

Bursa'nın turizmden aldığı payın daha da artırılması maksadıyla rotayı turizme çeviren Büyükşehir Belediyesi, şehrin değerlerinin ulusal ve uluslararası zeminlerde tanıtılması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Daha önce Türkiye'nin önemli sosyal medya fenomenleri ile Güney Koreli fenomenleri Bursa'da ağırlanan Büyükşehir Belediyesi bu kez de aralarında @gezimanya, @haleydasovich, @traveltomtom, @marinacomes ve @dalkom.j'nin de bulunduğu dünyaca tanınmış instagram ve youtube fenomenleri, turizm acente sahipleri, tekstil alanında faaliyet gösteren şirketler, Güney Marmara Otelciler Birliği ve Türkiye Seyahat Acenteler Birliği Bölge Temsilcilerinin de bulunduğu heyeti Bursa'da ağırladı. Bursa'nın tarihî turistik noktalarını ziyaret edip, kendi hesaplarından paylaşımlar yapan grup, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’ne hayran kaldı.

Umurbey İpek ve Tasarım Merkezi Üretim Sorumlusu Mehmet Ünal, ziyaretçilere ipek böceğinin yumurtalardan başlayarak ördüğü kozanın içerisinde bir kelebeğe dönüşünceye kadar geçirdiği aşamaları, kozadan ipeğin nasıl alındığı ve iplik haline gelerek dokuma tezgâhlarında işlendiğini uygulamalı olarak anlatıldı. İpeğin hikâyesini dikkatle dinleyen fenomenleri, her aşamayı görüntüleyip, takipçileri ile paylaştı.

BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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