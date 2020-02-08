Bursaspor'da Burak Kapacak şoku!

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor'a, Osmanlıspor maçı öncesi Burak Kapacak'tan kötü haber geldi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sakatlık haberiyle sarsıldı. Takımın önemli isimlerinden biri olan Burak Kapacak'ın, son antrenmanda sol uyluk ön üst adalesinde çekme meydana geldiği ve Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Öte yandan akut bakteriyel üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren kaleci Ataberk Dadakdeniz'in de tedavisine başlandığı kaydedildi.

BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:36

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.