Kanser kaynağı asbeste 216 kilometrelik neşter

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “En büyük hayalim ve görevim” dediği sözünü henüz 1 yıl dolmadan yerine getirdi. Asbest kaynağı eski şebekenin yerine 216 kilometrelik yeni içme suyu hattı yapılması için 2 Nisanda ihaleye çıkılacak, Mayıs ayında ise ilk kazma vurulacak.

ilçe halkı, 50 yıldır kansere sebep olan asbestli içme suyu şebekesini kullanıyor. Başkan adaylığı döneminde bilhassa çocukların geleceği için bu meselenin halli için söz veren Başkan Mehmet Kanar, ilçenin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağı gibi alt yapı sorununun da ortadan kalkacağını müjdeledi.

Mustafakemalpaşa’nın önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlerde bir içme suyu hattına kavuşacağını belirten Mehmet Kanar, alt yapı hizmetinin görünmeyen ancak, toplum sağlığı için ise son derece hayatî öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Mehmet Kanar, ‘Hemşerilerim en temel insan hakkı olan temiz, sağlıklı içme suyuna ulaşacak. Modern bir şehrin kriteri olan içme suyu ve alt yapı ile Mustafakemalpaşa’yı yüksek refah seviyesine kavuşturacak önemli bir adım atacağız’ dedi.

2 Nisanda ihaleye çıkılacağını, Mayıs ayında temel atılacağını kaydeden Kanar, 218 kilometre dev projenin Mustafakemalpaşa’ya kazandırılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve BUSKİ’ye ilçe halkı adına teşekkür etti.

BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:36

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.