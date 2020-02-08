Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi

Kadınlar neden erkeklerden daha uzun yaşar?

'Babam ve ben'

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde dili boğazına kaçan 2 aylık Muhammed Baykan, trafik polislerince hastaneye yetiştirildi. Tedaviye alınan minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde oturan Zafer Baykan (33), birlikte vakit geçirdiği 2 aylık oğlu Muhammed'in nefes alamadığını fark etti. Baykan, bebeğini kucağına alıp, yardım istemek için yola çıktı. Bu sırada tesadüfen bölgede bulunan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görevli trafik polisleri, Baykan ve oğlunu ekip otosuna aldı. Aracın sireninin açıp zamanla yarışan ekip, Muhammed bebeği İnegöl Devlet Hastanesi´ne yetiştirdi. Dili boğazına kaçtığı belirlenen minik Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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