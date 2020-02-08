Kar yağışı sigarayla mücadeleye engel olmadı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, ‘Dünya Sigara Bırakma Günü’ kapsamında yürüyüş programı düzenledi.

Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilen yürüyüşe AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Osman Mestan ve Atilla Ödünç, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, sağlık personelleri ve kadın meclisi üyeleri katıldı. Yoğun kar yağışına aldırmayan katılımcılar, ellerinde sigaraya karşı sloganların yer aldığı dövizlerle park çevresinde tur attı.

Programda konuşan AK Parti Bursa Mustafa Esgin, sigarayla mücadelede kanunsal düzenlemelerin yapıldığını ancak toplumsal farkındalığın bu noktada büyük anlam taşıdığını belirtti. Bütün kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle topyekûn mücadele edilerek, bir sonuç alınabileceğini vurgulayan Esgin, “Toplumumuzun daha sağlıklı bireyler olması noktasında mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bugün yoğun kar yağışı altında güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı ise, “Sigaraya veda, hayata merhaba mesajını vermek istiyoruz. Sigara bağımlısı vatandaşlarımızı geç olmadan sigarayı bırakmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan standa katılımcılara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Ayrıca konuyla ilgili katılımcılara çeşitli broşürler de dağıtıldı.

BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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