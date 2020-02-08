Nilüfer’de ekipler 24 saat iş başında

Kar yağışının Bursa şehir merkezinde etkili olmasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Özellikle kırsal mahallelerde yol açma çalışması aralıksız devam ederken, kent merkezinde de mevkiciler kaldırım ve üst geçitlerde tuzlama yaptı.

Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri Bursa’da kar yağışıyla birlikte seferber oldu. Ekipler kar yağışıyla birlikte ilçede çalışmalarını başlattı. 100 personelden oluşan karla mücadele ekipleri 2 vardiya halinde 24 saat süre ile ilçe genelinde görev başında. 8 tuz makinesi, 12 kar küreme makinesi ile kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ekipler hem tuzlama yapıyor hem de yol açıyor. Merkez mahallelerin yani sıra kar yağışının yoğun olarak etkili olduğu dağ bölgesindeki mahallelerde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kayapa, Kurucesme, Korubasi, Güngören, Maksempınar, Unçukuru, mahalleleri ile Dağyenice, Çalı, İnegazi, Atlas, Kadriye ve Üçpınar Mahallesi’nde yol açma çalışmaları devam ederken, yetkililer Nilüfer’de kapalı yol bulunmadığını açıkladı. Öte yandan Nilüfer merkezinde de Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı mevkiciler kaldırımlar ve üst geçitlerde yayaların geçtiği bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:36

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.