Uludağ’da ‘kış şenliği’ coşkusu

Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Uludağ Kış Şenliği’, bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden farklı ve eğlenceli platformlarda heyecan dolu dakikalar yaşayan vatandaşlar sucuk ekmek yiyerek, kar üzerinde kışın keyfini çıkardı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen kış şenliği etkinlikleri, başta çocuklar olmak üzere her yaştan insana unutamayacakları anlar yaşattı. Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Turizm Tanıtma Birliği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Uludağ Kış Şenliği kapsamında düzenlenen aktiviteler, Bursalıların keyifli bir hafta sonu geçirmesini sağladı. Program katılımcılarına, teleferik gidişdönüş bileti verildi, sucuk ekmek, sahlep ve sıcak çorba servisi yapıldı.

Uludağ 2. Gelişim Bölgesi Teleferik İstasyonu Meydanı’nda yapılan ve yüzlerce kişinin aileleriyle birlikte iştirak ettiği program, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Şenliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şişme ve plastik kızak, şişme oyun parkuru, eskimo evi yapımı, çeşitli takım oyunları, fotoğraf sergisi ve müzik performansı gibi farklı platformlardan ücretsiz yararlandı. Eskimo evlerinin inşasında vatandaşlara, Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin üyeleri de yardımcı oldu.

Detaylar internet sitesinde

Uludağ Kış Şenliği bünyesinde planlanan aktiviteler, sabah saat 10:00’da başladı. Akşam saat 18:00’a kadar sürecek şenlikte katılımcılardan bazıları, hayatlarında ilk defa teleferiğe binmenin ve Uludağ’a çıkmanın heyecanını yaşadı. Yapılan açıklamada, etkinlik için bilet alan vatandaşların biletlerini 9 Şubat tarihine kadar kullanabilecekleri ve Uludağ’a çıkıp hem karla oynamanın hem de sucuk ekmek keyfi yapmadın tadına varabilecekleri ifade edildi. Açıklamada detaylı bilgilerin www.uludagkissenligi.com adresinden alınabileceği vurgulandı.

Ödüllü karton kızak yarışması

Bu yıl şenlikler kapsamında ilk kez ödüllü karton kızak yarışması düzenlenecek. Yarışmaya, şu ana kadar her yaştan 100 vatandaş kayıt yaptırdı. En iyi zaman ve tasarım kategorilerinde düzenlenecek olan yarışmada her iki kategoride de birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye gram altın hediye edilecek.

