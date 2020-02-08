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Karla kesintisiz mücadele

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gün boyunca kapanan 279 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Karla kesintisiz mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gün boyunca kapanan 279 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.
Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 146 araç ve 403 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında kardan kapanan 279 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan’da 28, Gemlik’te 6, Gürsu’da 5, Harmancık'ta 25, İnegöl’de 40, İznik’te 21, Karacabey’de 8, Keles’te 32, Kestel’de 19, Mustafakemalpaşa’da 26, Nilüfer’de 10, Orhaneli’nde 26, Orhangazi’de 3, Osmangazi’de 14 ve Yenişehir’de 16 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

BURSA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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