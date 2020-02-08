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Bursa BŞB - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

DHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor,  AXA Sigorta Efeler Ligi 17'nci haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-21, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor,  AXA Sigorta Efeler Ligi 17'nci haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-21, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
AXA Sigorta Efeleler Ligi'nin 17'nci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´ın da tribünden takip ettiği maçta Büyükşehir Belediyespor maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Setin ilk bölümlerini 8-6 önde geçen Bursa ekibi yaptığı hücum hatalarıyla teknik molaya 11-12 geride girdi. Setin ikinci bölümlerinde temposunu yeniden artıran yeşil-beyazlılar köşelerden Morteza ve Melo´nun elinden bulduğu sayılarla önce 16-13 öne geçmeyi bildi, ardından seti 25-21 geçerek skoru 1-0´a getirdi. Karşılaşmanın 2'nci setinde konuk ekip Galatasaray HDI Sigorta sete iyi başlayan taraf oldu. Ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor´un hücumlarını uzun bloklarla önleyen İstanbul ekibi bu setin ilk bölümlerinde 5-8´lik üstünlük yakaladı. Maçın 2'nci teknik molasına da 11-12 üstünlükle giren Galatasaray HDI Sigorta mola dönüşü Morteza Sharifi´nin servislerini savunmakta zorlandı. File üstünde Furkan ve Ediz ile yeniden etkinlik sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor bu seti 25-21 geçerek maçta durumu 2-0´a getirdi. Baştan sona karşılıklı sayılarla geçen maçın 3'üncü setinde daha az hata yapan taraf Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-22 ile geçerek maçtan 3-0 galip ayrıldı.
FAZIL DEMİRCİ: BÜTÜN MAÇLARIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ
Maçın ardından değerlendirmede bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Başantrenörü Fazıl Demirci, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Galatasaray HDI Sigorta´nın çok iyi bir takım olduğunun altını çizen Demirci, "Hafta içinde Fenerbahçe karşısında iyi oynamamıza rağmen 3-0 kaybettik. Basit hatalar yapmıştık. Bursa´ya döner dönmez Galatasaray maçının hazırlıklarına başladık. Galatasaray çok iyi bir takım. Son haftalarda sakatlıklarla boğuştular.  Maç içinde konuştuğumuz her şeyi uyguladık. Taraftarımız bizi ateşledi. Çok iyi bir oyun oynayarak galip gelmeyi bildik. Bundan sonraki her maçımızı kazanmak istiyoruz. Haftaya evimizde Arkas´ı konuk edeceğiz. Tüm Bursalıları maça bekliyoruz. İnşallah o maçı da kazanarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BURSA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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