Büyükşehir’in efeleri Galatasaray’a set vermedi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi 17. haftasında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta takımını 2521, 2521 ve 2522 sayılı setlerle 30 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeleler Ligi 17.haftasında Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta takımını ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da tribünden takip ettiği maçta Büyükşehir Belediyespor, maçtan 30 galip ayrıldı.

Maça etkili başlayan taraf, ev sahibi Büyükşehir Belediyespor oldu. Setin ilk bölümlerini 86 önde geçen Bursa ekibi, yaptığı hücum hatalarıyla teknik molaya 1112 geride girdi. Setin ikinci bölümlerinde temposunu yeniden artıran yeşilbeyazlılar, köşelerden Morteza ve Melo’nun elinden bulduğu sayılarla önce 1613 öne geçmeyi bildi, ardından seti 2521 alarak skoru 10’ a getirdi. Karşılaşmanın ikinci setinde konuk ekip Galatasaray HDI Sigorta, iyi başlayan taraf oldu. Ev sahibi Büyükşehir Belediyespor’un hücumlarını uzun bloklarla önleyen İstanbul ekibi, setin ilk bölümlerinde 58’lik üstünlük yakaladı. Maçın ikinci teknik molasına da 1112 üstünlükle giren Galatasaray HDI Sigorta, mola dönüşü Morteza Sharifi’nin servislerini savunmakta zorlandı. File üstünde Furkan ve Ediz ile yeniden etkinlik sağlayan Büyükşehir Belediyespor, seti 2521 geçerek, maçta durumu 20’a getirdi. Baştan sona karşılıklı sayılarla geçen maçın üçüncü setinde daha az hata yapan taraf Büyükşehir Belediyespor, seti 2522 ile geçerek maçtan 30 galip ayrıldı.

“Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz”

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediyespor Voleybol Başantrenörü Fazıl Demirci, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Galatasaray HDI Sigorta’nın çok iyi bir takım olduğunun altını çizen Demirci; “Hafta içinde Fenerbahçe karşısında iyi oynamamıza rağmen 30 kaybettik. Basit hatalar yapmıştık. Bursa’ya döner dönmez Galatasaray maçının hazırlıklarına başladık. Galatasaray çok iyi bir takım. Son haftalarda sakatlıklarla boğuştular. Maç içinde konuştuğumuz her şeyi uyguladık. Taraftarımız bizi ateşledi. Çok iyi oyun oynayarak, galip gelmeyi bildik. Bundan sonraki her maçımızı kazanmak istiyoruz. Haftaya evimizde Arkas’ı konuk edeceğiz. Tüm Bursalıları maça bekliyoruz. İnşallah o maçı da kazanarak, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş’tan tebrik

Karşılaşmayı tribünden takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, maçın bitmesiyle sahaya indi. Yeşilbeyazlıların sevincine ortak olan Başkan Aktaş, sporcu ve teknik heyeti tebrik ederken, salonda bulunan Bursalı voleybolseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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