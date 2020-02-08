Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi

-BURSA'da, 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Kanarbaşı Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın zemin katında Farih Abdullah'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tüm binayı kaplayan dumandan en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu etkilendi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmada yangın, yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve çocukları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



BURSA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:36

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.