3 bin yıllık tedavi ile sağlıklı bir ömür geçirin

3 bin yıllık akupunktur uygulamasının ilaç kullanmadan birçok hastalığın tedavisi ve önlenmesinde etkili olduğunu ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şafak Dağlı, akupunkturun tek kullanımlık iğnelerle çok küçük olmayan çocuk ve gebelerde bile kullanıldığını söyledi.

Akupunkturun herhangi bir ilaç kullanmaksızın uygulanan bir tedavi ve önleme yöntemi olduğunu belirten uzmanlar, saç kılından ince iğnelerle 3 bin yıllık bu tedavi metodunu günümüzde de uygulamaya devam ediyor. Akupunkturun tek kullanımlık iğnelerle çok küçük olmayan çocuk ve gebelerde bile kolaylıkla uygulandığını belirten Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Şafak Dağlı, “Akupunktur, kolay kolay bir aksi tesiri olmayan, hemen hemen herkese uyguladığımız halk arasında yaşatılarak günümüze kadar gelmiş bir tedavi yöntemidir. İğne batırdığımız yerde kanamaya sebep olabilecek ciddi bir hastalık olmayan hemen hemen herkeste kullanabiliyoruz. Pek çok hastalığa faydası var. Hiçbir hastalığı olmayan kişide ise vücudun sağlıklı kalması için kullanabiliyoruz. Vücudun direncinin artırılması söz konusu olduğu ve özellikle de kış mevsiminde isteyen herkese uyguluyoruz. Vücudumuzu daha yorgun hissettiğimiz durumlarda, üzüntü, depresyon eğilimi ve uyku bozukluklarında, sık sık grip olanlarda, stres ve panik atağa kadar her türden sıkıntıda destek tedavisi olarak uygulanan çok kolay ve ilaçsız bir yöntemdir” dedi.

Tabii her insanın boyu, kilosu, vücut şekli farklı olduğu için kişinin vücuduna göre iğne yerlerini seçtiklerini belirten Dağlı, “Bu noktalara iğneyi yerleştirdikten sonra 1520 dakika kadar ya da yarım saat kadar bu şekilde kalınıyor. Daha sonra iğneleri alıp atıyoruz. Kulak akupunkturunda küçük bantlı iğneler kulakta kalabilir, bu iğneleri de hasta kolaylıkla tutup atabilir. Bazen de kalıcı iğne kullanırız, bunlar ise bir müddet sonra kendiliğinden düşebilir. Gebe kadındaki bulantıdan anne sütünü artırmaya, küçük çocuklardaki idrar kaçırmaya, unutkanlıktan kilo verme ve sigara bırakmaya kadar pek çok yerde kullanılmaktadır. Vücudun pek çok yerinde bulunan noktalara iğneleme yapılarak klasik vücut akupunkturu yapılır. Ayrıca kulak için yapılan auriküloterapi denilen bir yöntem var. Onu da uygulayabiliyoruz. Ya da yine yamamoto yöntemi denilen kafa derisine akupunktur uygulaması gibi birkaç yöntem var. Bunları da kullanabiliyoruz. Yani o kişiye göre değişiyor. Beklediğimiz bir yan etkisi yok. Ufak tefek, iğneyi batırdığınız yerde hafif bir hassasiyet hissediyor gibi olabilir, o da birkaç gün içerisinde geçiyor. Yani iğneden bir komplikasyon kolay kolay olmuyor” diye konuştu.

BURSA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:33

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