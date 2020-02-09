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(Özel) Bursa Şehir Hastanesi 900 bin hastaya hizmet verdi

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Temmuz'da hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesi, 6 buçuk ay gibi kısa bir zamanda 900 bin hastaya hizmet verdi.

(Özel) Bursa Şehir Hastanesi 900 bin hastaya hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Temmuz'da hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesi, 6 buçuk ay gibi kısa bir zamanda 900 bin hastaya hizmet verdi.
Sağlık Bakanlığının “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında hayata geçirdiği Türkiye'nin 10'ncu şehir hastanesi olan 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi, açıldığı günden bugüne 200 bini acil servis olmak üzere toplam 900 bin hastaya hizmet verdi. Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon euroluk yatırımla kurulan Bursa Şehir Hastanesi, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulmuş olan 4 adet bloktan oluşuyor. Bin 55 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanelerinden oluşan Bursa Şehir Hastanesinde 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

200 bin vatandaş acil, 700 bini polikliniklerde tedavi edildi
Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Şehir Hastanesinin son durumunu paylaştı. Bursa Şehir Hastanesinin 16 Temmuz’da hizmete girdiğini ifade eden Kaşıkçı, “6 buçuk aylık süreçte de vatandaşlar tarafından oldukça talep görüyor. Yaklaşık 6 aylık süreçte 900 bin hasta bakıldı. Ki bunun 200 bini acil serviste, geri kalanı polikliniklerde oldu. Çok yoğun bir sayı diyebilirim. Vatandaşlar hastanemize ciddi bir teveccüh içindedir. Hastane gün geçtikçe daha da hizmet kalitesini arttırıyor. Biliyorsunuz bakanlık için şehir hastaneleri mükemmeliyet merkezleridir. Şehir hastanelerinde hemen hemen her hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Bursa’da verilen bütün sağlık hizmetleri, şehir hastanesinde verilir halde olacak. Tabii ki buradaki en önemli amacımız vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetidir. Fiziki şartlar vatandaşlar ve çalışanlarımız açısından çok değerlidir. Hastanemiz fiziken çok güzel planlanmış” dedi.

"Özellikli işler, ameliyatlar yapmaya başladık"
Hastanede özellikli işler yapmaya başladıklarının altını çizen Kaşıkcı, “Özellikle Bursa ilinde başka hastanelerde yapılmayan işlere başladık. Mesela kornea nakli, omurga eğriliği ameliyatları, kapalı mide, bağırsak kanseri ameliyatları yapılıyor. Aynı zamanda kapalı obezite ameliyatları yapılmaya başlandı. Gözün özellikli ameliyatları yapılma başlandı. Kapsamlı onkoloji hastanemiz var. Fizik tedavi sürecinde de spastik çocukların ve felç sonrası hastalarımızın rehabilitasyon hizmetlerini yapıyoruz. Bunlar birçok yerde yapılamayan şeyler” diye konuştu.

Sadece Bursa'nın değil, bölgenin hastanesi
Hastanenin sadece Bursa değil bölgeye hizmet verdiğine vurgu yapan Kaşıkcı, “Aynı zamanda bu hastane bölgenin de hastanesidir. Çünkü Bursa nüfusu 3 milyonu geçti. Bölgeyi de katarsanız 5 milyon vatandaşa hizmet veriyoruz. Yanık merkezimiz var. Hastanemiz gün geçtikte kendi rolünü oynayarak bütün bölgeye hizmet vermeye devam edecek. Aynı zamanda da şehrin batı tarafında olması sebebiyle de zaman içinde daha kolay ulaşılabilmesi için belediyemizin bu konuda zaten çalışmaları var. Artık çok daha üst sayılara ulaşacak hale gelecektir. Hastanemiz fiziki ve teknik açıdan yüzde 100’e yakın çalışabilecek durumdadır. Evet, kısmi olarak personel eksiğimiz var, ama bu eksikleri hem bakanlığımız hem biz ihtiyaç oldukça il içinden tamamlıyoruz. Personel eksiğine bağlı bazı açılamayan yataklarımız olsa da yüzde 90’dan fazla çalışır durumdayız. Eksikleri de dönemsel olarak bakanlığımız ve bizler takip ediyoruz. Tabii insan kaynağı kolay bulunabilir bir şey değil. Son atama dönemine baktığımız zaman da atamaların geldiğini görüyoruz. Burada eğitim kliniklerini de hızlı bir şekilde tamamlayacağız ve hocalarımızın da buraya başlamışıyla hem eğitim veren hem asistan yetiştiren hem de sağlık hizmeti veren büyük bir kompleks haline dönüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

BURSA

09 Şubat 2020 Pazar

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