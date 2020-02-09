Karton Kızak Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karton Kızak Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uludağ Kış Şenliği kapsamında gerçekleştirilen Karton Kıza Yarışması'nda dereceye girenler, altınla ödüllendirildi. 2 farklı grupta birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ödülleri, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan tarafından takdim edildi.

Karton Kızak Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uludağ Kış Şenliği kapsamında gerçekleştirilen Karton Kıza Yarışması’nda dereceye girenler, altınla ödüllendirildi. 2 farklı grupta birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ödülleri, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan tarafından takdim edildi.
Uludağ Kış Şenliği’nin ikinci gününe katılanların büyük ilgi gösterdiği ve 36 kişinin mücadele ettiği yarışma, 2. Gelişim Bölgesi Kurbağakaya Teleferik İstasyonu Meydanı’nda gerçekleştirildi. Kıran kırana geçen etkinliğin ödül töreni, yine aynı alanda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Turizm Tanıtma Birliği’nin koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, ‘En İyi Tasarım’ ve ‘En İyi Zaman’ kategorilerinde planlandı. ‘En İyi Tasarım’ kategorisinde birinciliği 85 puanla Enes Balta, ikinciliği 80 puanla Hüma Yılmaz ve üçüncülüğü 75 puanla Muratcan Turan elde etti. ‘En İyi Zaman’ kategorisinde ise 64 metre ile Hüma Yılmaz birinci, 55 metre ile Ömer Eymen ikinci, 50 metre ile de Abdullah Coşar üçüncü oldu. Yarışmada birinci olanlara tam, ikinci olanlara yarım, üçüncü olanlara da çeyrek altın, ödül olarak verildi.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, ödül töreninde yaptığı açıklamada, karton kızak yarışmasını 2 yıldır organize ettiklerini hatırlatarak, etkinliği ilerleyen yıllarda daha da geliştirmenin peşinde olduklarını ifade etti. Rusya ve İskandinav ülkelerinde benzer organizasyonların yapıldığını, Bursa’da da birbirinden farklı ve dikkat çekici tasarımların yarışmada boy gösterdiğini belirten Bayhan, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

BURSA

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremzedelere bağış karşılığında uzlaştılar
YEREL HABERLER Depremzedelere bağış karşılığında uzlaştılar
Uğurdağ'dan seminere davet
YEREL HABERLER Uğurdağ'dan seminere davet
Gemlik'te kapanan yollara anında müdahale
YEREL HABERLER Gemlik'te kapanan yollara anında müdahale
MHP'li Ataman'dan Önkibar'a tepki
YEREL HABERLER MHP'li Ataman'dan Önkibar'a tepki
Karın keyfini böyle çıkardılar
YEREL HABERLER Karın keyfini böyle çıkardılar
Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı
YEREL HABERLER Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını ...
Türkiye satranç şampiyonu Bursa'dan çıktı
YEREL HABERLER Türkiye satranç şampiyonu Bursa'dan çıktı
Anneler ‘diyetisyenlik’ yolunda
YEREL HABERLER Anneler ‘diyetisyenlik’ yolunda
Sıcak susuz lavaboları açıyor
YEREL HABERLER Sıcak susuz lavaboları açıyor
Karda mahsur kalan diyaliz hastası için seferberlik
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan diyaliz hastası için seferberlik
(Özel) Bursa Şehir Hastanesi 900 bin hastaya hizmet verdi
YEREL HABERLER (Özel) Bursa Şehir Hastanesi 900 bin hastaya hizmet ...
3 bin yıllık tedavi ile sağlıklı bir ömür geçirin
YEREL HABERLER 3 bin yıllık tedavi ile sağlıklı bir ömür geçirin
Suuçtu Şelalesi'nin karla birlikte muhteşem güzelliği
YEREL HABERLER Suuçtu Şelalesi'nin karla birlikte muhteşem güzelliği
(ÖZEL) Öğrencileriyle sokak köpeklerini besliyor Okuldan sonra sokak hayvanlarına bakıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Öğrencileriyle sokak köpeklerini ...
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
YEREL HABERLER Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
Olgun gençlerden anlamlı hediye
YEREL HABERLER Olgun gençlerden anlamlı hediye
Bursa'da otobüsün çarptığı kadın 16 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bursa'da otobüsün çarptığı kadın 16 gün sonra ...
(Görüntülü) Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 ...
Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan ...
Büyükşehir’in efeleri Galatasaray’a set vermedi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in efeleri Galatasaray’a set vermedi
Bursa'da yangında can pazarı 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı Dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da yangında can pazarı 6 katlı apartmanda çıkan ...
Bursa BŞB - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0
YEREL HABERLER Bursa BŞB - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0
Karla kesintisiz mücadele
YEREL HABERLER Karla kesintisiz mücadele
Osmangazi’de kar seferberliği Karlı yollara anında müdahale Yollardaki karlar kaldırılarak tuzlandı
YEREL HABERLER Osmangazi’de kar seferberliği Karlı yollara anında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X