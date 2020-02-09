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Depremzedelere bağış karşılığında uzlaştılar

DHA

BURSA´da, iki otomobilin karıştığı yaralamalı trafik kazası sonrası taraflar, Uzlaştırmacı Sibel Ekren huzurunda, Elazığ ve Malatya´daki depremzedelere gönderilmek üzere AFAD´a ve Mehmetçik Vakfına toplamda bin 500 lira bağış yapılması şartıyla anlaştı. Bağış yapan kardeşler Ahmet T. ve Kadir T., böylelikle haklarında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla açılacak davadan kurtulmuş oldu.

BURSA´da, iki otomobilin karıştığı yaralamalı trafik kazası sonrası taraflar, Uzlaştırmacı Sibel Ekren huzurunda, Elazığ ve Malatya´daki depremzedelere gönderilmek üzere AFAD´a ve Mehmetçik Vakfına toplamda bin 500 lira bağış yapılması şartıyla anlaştı. Bağış yapan kardeşler Ahmet T. ve Kadir T., böylelikle haklarında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla açılacak davadan kurtulmuş oldu.
Kaza, 20 Eylül 2019 tarihinde, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi´nde meydana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet T.(26) yönetimindeki otomobil, Metin S.(53) idaresindeki otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Metin S.'nin eşi Hülya S.(48) yaralandı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca soruşturma başlatıldı. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, kazada Ahmet T., kusurlu bulundu. Ahmet T. hakkında, "Hakaret, mala zarar vermek ve taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçlarından, kaza anında otomobilde bulunan kardeşi Kadir T.(24) hakkında ise 'Hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kulaksız, dosyayı uzlaştırmacı bilirkişi Sibel Ekren´e verdi. Uzlaştırmacı Ekren ise taraflarla ayrı ayrı görüştü.
DEPREMZEDELERE BAĞIŞ YAPILDI
Kazada haklı konumda bulunan Metin S. ile eşi Hülya S., kaza yapmalarına sebebiyet veren Ahmet T. ile kendilerine hakaret eden kardeşi Kadir T.´nin, Elazığ ve Malatya´daki depremzedeler için AFAD´a 750 TL, Mehmetçik Vakfına 750 TL olmak üzere toplamda bin 500 TL yatırmaları halinde şikayetlerinden vazgeçeceklerini uzlaştırmacı Ekren´e bildirdi. Ekren de bu teklifi Ahmet T. ve Kadir T.'ye iletti. Teklifi kabul eden Ahmet T. ve Kadir T., bağış yapmalarının ardından banka makbuzlarını uzlaştırmacı Ekren´e ulaştırdı. Bunun üzerine Metin S. ve Hülya S., iki kardeş hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti.
'BAĞIŞ MAKBUZLARINI ALARAK TARAFLARI UZLAŞTIRDIM'
Tarafları uzlaştırma konusunda bilgilendirdiğini belirten Uzlaştırmacı Bilirkişi Sibel Ekren, "Şikayetçiler Metin S. ve Hülya S. hem kaza sebebiyle iç kanama geçirmiş hem de araçlarında büyük maddi hasar meydana gelmiş. Bir de kazanın etkisiyle şüphelilerin hakaret şeklinde söylemlerine maruz kalmışlardı. Kendilerine uzlaştırmada izlenen yolu ve yöntemlerin bilgisini verdim. Şikayetçi Metin S. ve eşi Hülya S. gerçekten farkındalığı olan kişiler ve yapıcı tavırlar sergilediler. Maddi olarak Metin S.´nin aracında büyük hasar vardı. Sürücü Metin S. ve eşi Hülya S., şüphelilerin Elazığ´da gerçekleşen deprem felaketinde ihtiyaç sahibi insanlara bağış yapılmasını istedi. Şüpheliler Ahmet T. ile kardeşi Kadir T., tereddüt etmeden bu teklifi kabul etti. Elazığ´daki depremzedelere verilmek üzere AFAD ve Mehmetçik Vakfı'na yapılan toplamda bin 500 lira bağışların makbuzlarını alarak, tarafları uzlaştırdım" dedi.  
Uzlaşma sonucu dosyaları kapanan iki kardeş Ahmet T. ve Kadir T., haklarında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla açılacak davada yargılanmaktan kurtuldu. 

BURSA

09 Şubat 2020 Pazar

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